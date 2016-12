Adiós arquerazo

El domingo pasado fue el último partido en la extensa y exitosa carrera futbolística de José Luis Sosa. Con 41 años el arquero fue uno de los grandes referentes del fútbol local.

"Presenté un currículum en una empresa minera de San Juan y por suerte me llamaron para trabajar, por eso decidí que era hora de dejar de jugar y comenzar otra etapa", explicó José Luis.

Desde que tenía 5 años Sosa soñaba con ser arquero. Comenzó a jugar a los 10 en las divisiones inferiores de Huracán que por aquel entonces dirigía Don Villa.

"En la primera práctica me hicieron muchos goles pero también tapé varios. Ese día me dijo que me quedara que iba a firmar. No hizo falta otro entrenamiento", contó.

En el Globo estuvo hasta los 15 años ya que, como no jugaba y viajar desde Colonia Elena hasta el centro en aquella época era muy complicado, decidió buscar otro club.

Así pasó de Huracán a Colonia Elena donde José Luis con apenas 15 años debutó en primera división.

"El paso por Colonia Elena fue donde más aprendí, sobre todo por las ganas que tenía de jugar", recordó.

En cuanto a los entrenadores que tuvo durante su carrera, que por cierto fueron muchos, el guardameta puntualizó: "Todos me dejaron algo, siempre los que nombro por su trayectoria son Jorge Julio (el más ganador en Mendoza) y Eleazar Tercilla (el más ganador en San Rafael). También recuerdo a Don Villa y a Raúl Tamagnone".

Ahora llegó la hora de pensar en la familia (su esposa y su hija), de disfrutar de las vacaciones.

"Se va a extrañar no jugar, la adrenalina de un partido, la noche anterior, los entrenamientos de arquero que me gustan tanto, las notas", añadió.

Por último dejó un mensaje: "Agradezco al mundo del fútbol, no me llevo rencor de nadie, al contrario muchos amigos y el gran cariño de la gente de todos los clubes donde jugué".

Querido por sus rivales, dejó un grato recuerdo en todos los equipos donde jugó. La historia quiso que José Luis Sosa se formara en Huracán y que se retirara jugando para su eterno rival el Sportivo Pedal Club.

En San Rafael

A nivel local José Luis Sosa jugó en: Huracán, Colonia Elena, Balloffet, Monte Comán, Atuel Norte, San Martín de Salto de las Rosas, Constitución y se retiró en el Sportivo Pedal Club.

Golazo

En 2004 jugando para Alianza de San Juan le marcó un gol de arco a arco a Villa Obrera. Una cancha con dimensiones mínimas y un poco de viento ayudaron para la conquista. Fue el primero y el único de Sosa durante su carrera.

Record

En el Torneo del Interior 2009 el arquero sanrafaelino jugó para Huracán Las Heras. Durante ese certamen estuvo 7 juegos sin recibir goles estableciendo un nuevo record (el anterior era de 1975).