Afirmó que podría abandonar el West Ham para volver a...

El delantero argentino Jonathan Calleri, quien se desempeña en el West Ham de la Premier inglesa de fútbol, admitió este sábado que podría abandonar la entidad londinense y regresar al San Pablo de Brasil en los próximos meses.



En declaraciones a ESPN Brasil, el ex delantero de All Boys y Boca dijo: "Puede pasar cualquier cosa, hasta volver al San Pablo rapidamente".



Callieri, que sólo jugó ocho cotejos en los últimos cuatro meses en West Ham y apenas tres como titular, recibió un ofrecimiento de la entidad paulista y manifestó de manera clara sus deseos de volver a Brasil, señaló Globo Esporte.



"Siempre estuve en contacto con la gente de San Pablo porque ese club me dio una gran oportunidad y allí fui feliz. Obvio que tengo ganas de volver a donde me trataron bien y dejo las puertas abiertas para regresar", dijo Calleri quien ayer fue suplente en la caída de su equipo por 5-0 ante Manchester City en la Copa de Inglaterra.



"Uno llega a un club y piensa que tendrá oportunidades, tuve algunas, no las aproveché y ahora hace tiempo que no juego. Por eso siempre se quiere volver al sitio en donde uno fue bien tratado y San Pablo es ese lugar", amplió Calleri, de 23 años,



La situación debe resolverse en los próximo 15 días y de no surgir alguna oferta de otro club europeo, los inversores creen que las chances de que Calleri vuelva a vestir los colores de San Pablo, en donde juegan los argentinos Andrés Chávez y Julio Buffarini, aumentan.