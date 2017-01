Atlético de Madrid arrancó la temporada ganando, pero no descontó

No fue un partido brillante del equipo de Simeone, que volvió a experimentar con el central uruguayo José María Giménez como central, aunque tampoco pasó excesivos apuros en defensa.





El equipo colchonero aprovechó en la segunda parte dos de las ocasiones que tuvo para acabar imponiéndose en un estadio en el que esta temporada han caído equipos como Villarreal y Celta y en el que el Sevilla solo pudo arrancar un empate.





Con estos tres puntos, el Atlético suma 31 y es cuarto, superando a Villarreal y Real Sociedad, ambos con 29. La Real recibe este sábado al Sevilla, tercero con 33 puntos, mientras que el Villarreal jugará el domingo contra el Barcelona, segundo con 34 puntos.





Eibar Aleti



Tras el contundente triunfo del Real en el arranque de la temporada 2017 de la Liga española de fútbol, el Atlético de Madrid no podía dejarse puntos si no quería despedirse definitivamente de la lucha por el título y el equipo de Diego Simeone no falló, imponiéndose 2-0 ante Eibar, con tantos de Saúl Ñíguez (54) y del francés Antoine Griezmann (74).