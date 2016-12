Barros Schelotto confesó por qué sacó al Apache

El técnico de Boca Guillermo Barros Schelotto , aseguró que Carlos Tevez todavía no le "dijo nada" sobre su posible partida al fútbol chino y que desde el club ya "hicieron todo" para convencerlo de seguir."Todavía no me dijo nada, ya hicimos todo lo que podíamos hacer, ahora depende de él, Boca tiene todo el tiempo del mundo para esperarlo", sostuvo el "Mellizo" tras la goleada sobre Colón en la Bombonera.En tanto, y consultado sobre por qué sacó al "Apache" en el cierre del partido, Barros Schelotto explicó que lo hizo "para que la gente lo despida por si se va"."Lo saludé igual que la gente, puede ser la despedida o gestos de afecto para convencerlo de que se quede", agregó sobre la variante, en la que "Carlitos" fue reemplazado por Nazareno Solís.Por otro lado, Guillermo dijo que si bien el equipo "está armando alrededor" de Tevez, Boca tiene "variantes y recambio" como para que su ausencia no se sienta tanto.Finalmente, el técnico boquense hizo referencia a las posibles incorporaciones, que tendrán "sí o sí" un arquero por la lesión de Guillermo Sara. "Y después la posibilidad de traer a alguien en caso de que Carlos determinara irse y de las chances que existen de que algunos jugadores se vayan", concluyó.