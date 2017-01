Bodegas, montaña y rafting, lo más elegido por los turistas

Fuente: Uno de Mendoza

Empezó enero y con él las vacaciones para muchos, por lo que la provincia lució ayer con una gran cantidad de turistas. De los visitantes, algunos estaban por primera vez en la provincia, mientras que otros venían para recorrer lo que no pudieron en su viaje anterior. La ciudad, circuito de bodegas, alta montaña y San Rafael los principales objetivos.Europeos, norteamericanos, brasileños, chilenos y argentinos de Buenos Aires, Córdoba y Rosario son la mayoría de los turistas que han llegado en estos primeros días a Mendoza. Aunque vienen con diferentes planes por tiempo de estadía y dinero, la gran mayoría piensa en visitar los mismos lugares.Las principales actividades en la ciudad son las que abarca el recorrido del Mendoza City Tour, como son visitas a museos, al parque General San Martín, a las plazas y al Acuario sobre todo si hay niños.Sin embargo, el objetivo suele estar más lejos, ya que todos desean recorrer bodegas para degustar vinos mendocinos, ir a alta montaña, donde pueden hacer turismo aventura, o viajar hasta el Sur, principalmente a San Rafael, donde también se puede practicar rafting, realizar caminatas o tirarse en tirolesa.Esa es la idea de Verónica López (34), quien llegó ayer a Mendoza con su pareja, Hernán Rodríguez (32), desde Buenos Aires y dentro de dos días partirán hacia San Rafael. "Nos dijeron que es muy bonito así que trataremos de aprovechar lo más que podamos", aseguró Verónica, quien no conocía Mendoza.Sebastián Villafranca (23) es de Monte Grande y también visita por primera vez la provincia. Como no sabía por dónde comenzar, decidió subirse al bus turístico. "Me recomendaron ir a alta montaña y luego ir viendo de a poquito porque hay muchas cosas lindas por conocer".En cuanto al alojamiento, mientras que los extranjeros prefieren los hoteles de mejor calificación, los argentinos optan por los de tres estrellas o menos. Donde no hay diferencias es en los hostels, que están llenos de turistas de todas las nacionalidades.Lo mismo que con los mejores hoteles ocurre con el alquiler de autos. "Son principalmente extranjeros, la mayoría de Francia, Alemania, España. De América brasileños y chilenos", expresó Melisa Franco, de una empresa de alquiler de vehículos.