Calendario deportivo argentino 2017

El 2017 tendrá un calendario deportivo de lo más variado, aunque sin Juegos Olímpicos ni mundiales de relevancia, el foco estará centrado en la suerte que correrá la Selección argentina de fútbol, que definirá su clasificación a Rusia 2018.



Además, el equipo argentino de tenis saldrá a defender el título de Copa Davis conseguido en 2016, mientras que entre los eventos internacionales de relevancia figuran el Rally Dakar y la Fórmula E (electrónica), el Rally Mundial en Córdoba y el Moto GP en Termas de Río Hondo.



El fútbol local tendrá al culminación del torneo de 30 equipos, con cuatro descensos, y los clubes afrontarán la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con calendario anual por primera vez, con un ausente de peso en ambas: Boca Juniors.



Los Pumas afrontarán una nueva temporada del Rugby Championship, ante las potencias del hemisferio sur, mientras que la franquicia de la UAR, Jaguares, disputará su segunda temporada en el complicado y exigente Súper Rugby.



El voley tiene enfrente un calendario interesante con la Liga Mundial, el Mundial Sub 18 femenino en nuestro país, y el Gran Prix que afrontarán Las Panteras, mientras que el seleccionado de básquet comenzará a disputar las eliminatorias (bajo nuevo formato impuesto por la FIBA) para el Mundial de China 2019.



También habrá torneos mundiales de Fútbol Playa, la Copa América de Fútsal, y además la Liga Mundial de hóckey sobre césped tanto masculino como femenino.



El fútbol, con un año extenuante

La Selección argentina buscará en el 2017 el ansiado boleto al Mundial de Rusia 2018, aunque la eliminatoria sudamericana lo tiene en una expectante quinta posición -repechaje- a ocho puntos del líder Brasil, que suma 27.



Argentina disputará seis encuentros, tres de local y tres de visitante, y los primeros cotejos serán en marzo cuando reciba a Chile el 23 (probablemente en La Bombonera)y luego visite a Bolivia (el 28 en La Paz).



Pero el primer torneo del año será para la Selección Sub 20, que dirige Claudio Ubeda y buscará su clasificación al Mundial de la categoría -a disputarse entre el 20 de mayo y el 11 de junio en Corea del Sur-, en el Sudamericano que se jugará en Quito, del 18 de enero al 18 de febrero.



A su vez, la Selección Sub 17, a cargo de Miguel Micó, afrontará el Sudamericano del 23 de febrero al 19 de marzo, en Chile, en busca de su plaza para el Mundial que se realizará en India del 6 al 18 de octubre.



El torneo local -que tiene a Boca como líder- debería reanudarse el 4 de febrero y terminar en junio, aunque los problemas económicos en AFA ponen un signo de interrogación sobre cuándo se jugarán las 16 fechas restantes para determinar los los cuatro descensos y el reacomodamiento que se avecina para las temporadas subsiguientes.



Aún sin fecha, River y Lanús disputarán la Supercopa Argentina, que enfrenta a los ganadores de la Copa Argentina y el torneo local, respectivamente.



Simultáneamente, seis equipos buscarán la gloria de la Copa Libertadores en una edición que durará de enero a noviembre, y para ellos están clasificados River, Atlético Tucumán -jugará repechaje-, San Lorenzo, Lanús, Estudiantes La Plata y Godoy Cruz.



La Conmebol tendrá además la Copa Sudamericana, que también cambió su formato y se extenderá de enero a noviembre, y los equipos argentinos que buscarán quedarse con el trofeo son Independiente, Racing, Defensa y Justicia, Huracán, Arsenal y Gimnasia y Esgrima La Plata.



Además el fútbol local tendrá las finalizaciones de los torneos de ascenso, Nacional B, Primera B Metropolitana, Primera C y D, además de los torneos Federal A y B, y la ansiada Copa Argentina, cuyo campeón clasifica a la edición 2018 de la Libertadores.



Futsal y Fútbol Playa

La Selección argentina de Futsal, que se consagró Campeón del Mundo por primera vez en la historia en Colombia el año pasado, tendrá como principal objetivo de la temporada la Copa América, donde defenderá el título que obtuvo en Portoviejo, Ecuador, en 2015.



Según el calendario Conmebol, Argentina deberá presentarse entre el 8 y el 15 de abril en Río de Janeiro, Brasil, con un grupo todavía a determinar.



Por su parte, otra Selección de AFA como el Fútbol Playa, buscará la clasificación al Mundial de la especialidad, que se disputará en Bahamas entre el 27 de abril y 7 de mayo, aunque para eso primero tendrá que clasificarse en las eliminatorias que se realizarán en Asunción del 5 al 12 de febrero y que otorgará tres plazas.