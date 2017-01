Cinco mendocinos terminan su mandato en el Congreso en 2017

Cinco diputados nacionales por Mendoza terminarán su mandato a fin de año. Sus bancas, igual que otras 122 en el Congreso nacional, estarán en juego durante las legislativas de octubre, en la cruzada electoral de la coalición gobernante y la oposición.



El ex intendente de Guaymallén Alejandro Abraham (Frente para la Victoria), los cobistas Patricia Giménez y Luis Petri (UCR), Graciela Cousinet (Libres del Sur) y Soledad Sosa (FIT) integran la nómina de quienes terminan el mandato iniciado en 2013, cuando comenzó la caída del kirchnerismo a manos del massismo.



Precisamente, Sergio Massa es otro de los deberá dejar la Cámara de Diputados, junto con Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, los ultrakirchneristas Juan Cabandié, Héctor Recalde y Carlos Kunkel, Felipe Solá, el banquero Carlos Heller y el radical Ricardo Alfonsín.



La coalición gobernante Cambiemos y el massismo pondrán en juego en Diputados casi la mitad de las 127 bancas.



El oficialismo arriesgará 41 de sus 87 escaños, el kirchnerismo y aliados 32 sobre un total de 72 y el Frente Renovador, 20.



Los cuatro socialistas concluirán su gestión, lo mismo que tres de los representantes de la izquierda.

También finalizará su gestión la aliada del massismo y dirigente de la GEN, Margarita Stolbizer; los presidente de los bloques del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, y del Justicialismo, el sindicalista de SMATA Oscar Romero.



En Cambiemos

En esta alianza son los radicales los que deberán hacer los mayores esfuerzos porque deberán renovar 20 de los 36 representantes en este ámbito legislativo.



El PRO pondrá en juego 14 de sus 42 bancas, ya que la mayoría de sus legisladores fueron electos en el 2015, cuando se quedó con todos los cargos en la ciudad de Buenos Aires, donde no compartió lista con la UCR y en Buenos Aires se quedó con la mayoría de los primeros lugares de la lista.

La Coalición Cívica, que conduce Carrió, pone en juego tres de las cinco bancas; mientras que el Frente Cívico de Catamarca arriesga sus dos bancas y lo mismo sucede con los monobloques del Partido Demócrata Progresista y la agrupación del misionero Alex Ziegler.



Los principales dirigentes de la Cambiemos que concluyen su mandato son, además, el presidente de la estratégica comisión de Presupuesto, Luciano Laspina; los radicales Ricardo Alfonsín y el ex intendente de Pergamino Héctor Cachi Gutiérrez y el porteño Fernando Sánchez (Coalición Cívica).

Además de Sergio Massa, concluirán su mandato el sindicalista y miembro del triunvirato de la CGT, el ex presidente de la UIA, José de Mendiguren; el ex gobernador bonaerense Felipe Solá y la delasotista Claudia Rucci.



Vestigios del kirchnerismo

Esta agrupación pone en juego 32 de sus 72 bancas (70 propias y 2 de aliados), ya que este año perdió más de una veintena de legisladores con las deserciones que tuvo por el enfrentamiento entre la posición asumida por algunos gobernadores y la agrupación La Cámpora.



Este año terminarán sus mandatos, además de Recalde, los ultrakirchneristas Diana Conti, Kunkel, Carlos Cuto Moreno, Juliana Di Tullio, el dirigente camporista Juan Cabandié y Carlos Heller, aliado histórico kirchnerista.



El bloque Justicialista que lidera Diego Bossio deberá renovar al menos 8 lugares si quiere conservar su bancada de 17 integrantes, mientras que el Movimiento Evita pondrá en juego 2 de los 6 escaños.

Más compleja es la situación del bloque Progresistas que tiene 8 diputados y 7 concluyen su mandato ya que terminan los cuatro socialistas, Margarita Stolbizer y dos de Libres del Sur, como la mendocina Graciela Cousinet.



Además, concluyen su mandato los tres ex massistas diputados de Juntos por la Argentina, que conduce Darío Giustozzi.



La izquierda también afrontará su desafío de mantener su representación, ya que vencen los escaños de tres de sus cuatro los legisladores, como en el caso de la mendocina Soledad Sosa. En una situación parecida está Compromiso Federal, de los Rodríguez Saá, que tiene tres legisladores y dos tienen mandato hasta fin de 2017.