Clubes de San Rafael recibieron un subsidio de la Nación

Sonriente. El Colorado, ex defensor de Boca y de la Selección nacional, estuvo en el Malvinas para hacer entrega de ayuda económica a instituciones locales. Foto: UNO - Fernando Martínez

Carlos Javier Mac Allister, secretario de Deportes de la Nación, otorgó subsidios a 60 clubes mendocinos y habló de la actualidad del deporte en Mendoza y el país.



"Como Estado debemos estar al lado de estos clubes para ayudarlos y que de esta manera muchos más chicos puedan acceder al deporte y dejar la calle. Son los clubes los que más lucha le dan al narcotráfico, conteniendo a nuestros chicos", explicó el funcionario pampeano.



"En los últimos 10 años no se realizaron reuniones entre el Secretario de Deportes y los gobernadores de las provincias. Nosotros ya llevamos 6 en un año. Desde que asumí esta función, como hombre del interior, iniciamos un cambio profundo, con una visión bien federal del deporte. Y el objetivo es ayudar a los clubes y pueblos del interior, brindarles oportunidades y no dejarlos solos. Recuerdo con mucho cariño cuando fui dirigente de un club de Santa Rosa, en La Pampa, y lo solos que estábamos, con un Estado ausente. Espero cambiar todo eso y estar al lado de los dirigentes sociales", completó.



Polémica sobre las becas

En una entrevista radial, Carlos Javier Mac Allister se refirió al desempeño de los fondistas argentinos que estuvieron en los Juegos de Río 2016 y sus palabras generaron un gran malestar en los maratonistas. "Lo que estamos evaluando también son los logros conseguidos. Uno salió creo que 89 y otro abandonó en lo Juegos Olímpicos", había señalado el ex futbolista ante.



Respecto a esto, el secretario de Deportes de la Nación explicó ayer: "Fue una frase que se entendió mal. Por este motivo, en un gesto de buena voluntad, mientras se evalúa el criterio actual de otorgamiento de becas para el maratón, el ENARD resolvió que lo deportistas continuarán recibiendo sus becas".



Deportes de la Nación entregó subsidios a clubes mendocinos

La Secretaría de Deportes de la Nación, en el marco del programa Clubes Argentinos, entregó ayer un subsidio por 50.000 pesos, a 60 clubes de la provincia, por lo que el monto total asciende a $2.6 millones, que serán destinados a indumentaria y material deportivo.

El acto se realizó en el campo de juego del Estadio Malvinas Argentinas, y contó con la presencia del secretario de Deportes de la Nación, Carlos Javier Mac Allister; el coordinador nacional del programa Clubes Argentinos, Marcelo Giraudo; el subsecretario de Deportes de la provincia, Federico Chiapetta; los titulares de las Direcciones de Deporte Social y Comunitario, Viviana Balzarelli y de Deporte Federado y Alto Rendimiento, Rodrigo Araya; los directores de Deportes de los municipios y los presidentes de los clubes beneficiados.

La Dirección de Deporte Social y Comunitario de la Subsecretaría de Deportes fue la encargada de gestionar este subsidio, desde la difusión, inscripción, recepción de la documentación, presentación en la Secretaría de Deportes de la Nación y seguimiento de los mismos, hasta ser depositado dicho subsidio en la provincia.



Los 53 clubes subsidiados de Mendoza

1-Tiro Federal Argentino de General Alvear.

2-Asociación Team Olímpico General Alvear.

3-Club Obras Mendoza.

4-Andes Talleres Sport Club.

5-Universitario Rugby Club.

6-Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina.

7-Club Social y Deportivo Tres Acequias.

8-Club Social, Cultural y Deportivo La Cumbre.

9-Club Social Cultural y Deportivo Las Heras.

10-Club Social Cultural y Deportivo Covimeni.

11-Asociación Vecinal Fomento Edilicio Barrio Zapata.

12-Club Social Deportivo y Cultural Barrio Cementista.

13-Asociación Social Cultural y Deportiva San Pablo.

14-Club Social y Deportivo Unión Jocolí.

15-Fundación Amigos Por El Deporte.

16-Luján Sport Club.

17-Club Deportes y Aventura Payunia.

18-Tiro Federal Mendoza.

19-Club Social y Deportivo Barrio Cano.

20-Club Social, Cultural y Deportivo del Personal del Banco de Previsión Social.

21-Círculo de Oficiales de la Policía de Mendoza.

22-Unión Vecinal Barrio Sanidad.

23-Club Sportivo La Consulta.

24-Club Tacurú.

25-Club Casa de Italia.

26-Atlético Club San Martín.

27-Tiro Federal Argentino de San Rafael.

28-Club Deportivo Amaral.

29-Asociación Sanrafaelina de Kayac.

30-Club Español de San Rafael.



Lista de los que están en proceso de pago:



31-Fundación Peumayen-Co.

32-Club Atlético Ferro Carril Oeste.

33-Club Social y Deportivo Agustín Álvarez

34-Club Deportivo y Social Guaymallén

35-Club Atlético Banco Nación Argentina Mendoza.

36-Club Leonardo Murialdo.

37-Club Social y Deportivo Algarrobal.

38-Club Volantes Unidos Social y Deportivo.

39-Club Deportivo Llancanelo

40-Club Social y Deportivo Malargüe

41-Mendoza Tenis Club.

42-Centro Cultural Israelita.

43-Golf Club Andino.

44-Los Escarabajos Rugby Club.

45-Escuela Modelo de Deporte Infantil.

46-Juvenil Unidos del Departamento de San Carlos E.M.D.I.J.U.

47-Club Social y Deportivo Montecaseros.

48-Círculo De Jubilados, Pensionados Social y Deportivo Duperial.

49-Club Atlético Palmira.

50-Club Deportivo Argentino San Rafael.

51-Club Social y Deportivo Banco de Mendoza San Rafael.

52-Sportivo Pedal Club.

53-Unión Vecinal Sur Oeste.