Cocca, otra vez DT de Racing

El entrenador Diego Cocca confirmó su alejamiento de Millonarios de Colombia por "razones personales", lo que deja totalmente allanado su retorno a Racing , luego de haber acordado los términos de su contrato con el presidente Víctor Blanco."Más allá de que sea de conocimiento público, deseo transmitir que por decisiones personales he dejado la dirección técnica de Millonarios. Quiero agradecer a la directiva, en especial a su presidente y Gustavo Serpa, ya que me brindaron todo su apoyo y cumplieron en todo lo pactado", explicó en un mensaje publicado en sus redes sociales.En ese sentido, Cocca admitió haber errado los caminos de su comunicación, ya que a los dirigentes de Millonarios les aseguró que iba a continuar en el cargo."Asumo la responsabilidad de haber cambiado la decisión no continuar en forma tardía, pero la verdad que estar lejos de mi familia, sumado a un llamado de un club al cual le tengo cariño y que me necesitaba, me hicieron rever mi postura inicial", sostuvo."Pedir una disculpa a la directiva, al periodismo y, aunque seguro estarán enojados o no compartan mi decisión, a esa hinchada maravillosa", finalizó.