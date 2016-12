Columna: "El arte de sincronizar y respirar buena música"

Si hay algo que nos gusta a los habitantes de la esfera giratoria es contarnos anécdotas, historias y otras sartas de sartas que entretienen nuestra existencia, adquiriendo así un conocimiento que nos permite disfrutar y crecer a través de la lectura, como sucede en nuestros encuentros musicales.

Hoy esto nos permitirá viajar y musicalizar el tiempo con este "power" trío británico de finales de los años 70' hasta mediados de los 80', que supo fusionar el rock, reggae y jazz.

Every breath you take -The Police

Es una canción de la banda The Police que fue escrita por su vocalista Sting. Este hit aparece en 1983 en el álbum "Synchronicity".

El single fue todo un éxito de ventas en 1983, llegando a la cima de los Billboard Music Charts (de América del Norte) donde permaneció durante ocho semanas, mientras que en el Reino Unido estuvo durante cuatro semanas en la cima de los charts. Su compositor Sting ganó los premios a Mejor Canción del Año en los Grammys, aparte del premio a Mejor Grupo Pop por parte de The Police.

La canción ocupa el puesto número 84 en la lista de la revista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. La historia cuenta que esta pieza musical fue escrita durante el término del matrimonio de Sting con Frances Tomelty. En la amargura de ese suceso, Sting en una entrevista dijo: "Me desperté en medio de la noche con estas palabras en mi cabeza, así que me senté al piano y la escribí en media hora. La música en sí, es genérica, un conjunto de ritmos, pero las palabras son muy interesantes. Suena como una canción de amor reconfortante". En el libro del Back to Mono box-set, se puede leer que "Every Breath You Take" está influenciada por la canción de Gene Pitney titulada "Every Breath I Take".

Ambas letras son muy similares a las primeras palabras de un cuento de ciencia ficción de Judith Merrill titulado "Whoever You Are".

La parte del coro fue imitando esa canción de Leo Sayer llamada "More Than I Can Say" que fue grabada un par de años antes.

Así podemos percatarnos que Sting admite esos "préstamos" de ideas y no puede confundírsele con un plagio, ya que todos los créditos están señalados en los discos de manera legal.

La versión demo de la canción estaba hecha simplemente en un sintetizador. Durante la grabación, el guitarrista Andy Summers hizo una composición de guitarra inspirada por Béla Bartók (músico húngaro fundador de la Etnomusicología), que más tarde se convertiría en una de sus grandes características al interpretar dicho instrumento.

Sting le pidió que pusiera la guitarra al tema cuando éste terminó la canción. A lo que Summers sólo tocó lo que le vino a la mente con ese estilo y al terminar todos lo aplaudieron y felicitaron por la interpretación.

Esta melodía ha sido interpretada por diversos artistas. Entre los principales que han versionado esta mítica canción, destacan UB40 (para la banda sonora de 50 primeras citas), Julianna Hatfield, Millencolin, o el baterista de la banda Steve Copeland de manera solitaria.

La cantante mexicana Yuridia hizo una versión en español titulada "Siempre te amaré", dentro de su álbum "Habla el corazón".

Destaca de manera especial la adaptación de Puff Daddy, I'll Be Missing You, que cantó con Faith Evans y 112 para el tributo por el asesinato del rapero The Notorious B.I.G.

La melodía de la canción es usada por Maroon 5 en su tema Won't Go Home Without You.

José Pipa Salvo

José Pipa Salvo

Especial para

UNO San Rafael