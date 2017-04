Comienza el torneo "Apertura" de hockey

Con los partidos correspondientes a la primera fecha está en marcha el torneo "Apertura" que organiza la Asociación Amateur Sanrafaelina de Hockey Sobre Césped.

Como dato sobresaliente, esta temporada seis clubes se suman a la competición oficial: Gladiadoras, Cuadro Nacional, Deportivo Goudge, Deportivo Argentino, Deportivo y Social de la Municipalidad de Malargüe y Deportivo Santa Rosa.

Los cuatro primeros provienen del programa "Hockey Acción", mientras que los dos últimos son nuevos y se suman a la competencia desde los departamentos de Malargüe y Santa Rosa.

Algunas instituciones participarán solamente en primera, otras en intermedia, con divisiones inferiores y en mamis.

En damas mayores en el primer torneo del año participarán seis equipos: Atlético Pilares, Banco Mendoza, Belgrano, Del Carmen Tenis Club, Maristas y San Jorge.

Curiosamente todos los conjuntos que jugaron el año pasado cambiaron de entrenador.

Uno de los clubes que se suman es el Atlético Pilares. Dirigidas por Cristian Cano, el equipo cristiano estará integrado por jugadoras de intermedia (las mejores de esa categoría), más un par de refuerzos que llegaron de un elenco del Hockey Acción.

La pretemporada comenzó a fines de febrero y luego disputaron algunos partidos amistosos.

"El objetivo en el torneo Apertura será sumar experiencia, sabemos que hay una gran diferencia entre primera e intermedia, pero nos hemos preparado muy bien para afrontar este desafío", señaló el DT.

Por el lado de Banco Mendoza, uno de los conjuntos con mucha historia dentro del hockey del departamento, el panorama se complicó a último momento.

El elenco bancario realizó toda la puesta a punto con Florencia Ulloa como entrenadora, pero la semana previa al comienzo de la competencia la Popa avisó que no podría afrontar el compromiso contraído, motivo por el cual la dirigencia confirmó en el cargo a Pali Carrazco.

Su plantel estará conformado por jugadoras de intermedia y quinta.

Por el lado de Belgrano, la subcomisión de hockey decidió reforzar al equipo con un entrenador de jerarquía, por eso sumaron a Lucas Gutiérrez, DT con experiencia en equipos de la capital mendocina.

Con un equipo joven y talentoso, el Prócer buscará seguir creciendo sin dejar el protagonismo de temporadas anteriores.

Cambio colegial

En Del Carmen Tenis Club, campeón anual 2016, también hubo modificaciones fundamentalmente en el banco de suplentes.

Tras la salida de Ignacio Poblete, el lugar será ocupado por Marcelo López (junto a Octavio Huglich en la preparación física), sanrafaelino con vasta experiencia en el hockey provincial.

Entre las bajas se destacan las de Antonella Bruni (se fue a jugar a España) y Gabriel Juárez (decidió no jugar el primer semestre).

En cuanto a Maristas, que con la mente puesta en el certamen mendocino pero sin dejar de lado el torneo local, es uno de los grandes candidatos a luchar por el título.

Las verdiblancas incorporaron a Walter Conna como director técnico. Cuca conducirá al equipo en ambas competencias.

Panorama rojiblanco

En San Jorge, ganador del "Apertura" 2016, lo más sobresaliente es la confirmación como DT del profesor Carlos Tardieu (y su hermano Federico como preparador físico) en lugar de Lucas Vega.

El Santo presentará un equipo con algunas jugadoras experimentadas y mucha juventud, que tiene como objetivo jugar la final.

La bocha se puso en movimiento. Atrás quedó la pretemporada y los amistosos. Es hora de jugar.

Primera fecha

Esta tarde en primera jugarán: Banco Mendoza vs. San Jorge (14 hs), Del Carmen Tenis Club vs. Atlético Pilares (16 hs) y Belgrano vs. Maristas (17 hs).

Datos para tener en cuenta

En primera el torneo se jugará a dos rondas, todos contra todos. Al cabo de las diez fechas el primero de la tabla de posiciones se clasificará directamente a la final.

Los cuatro equipos restantes jugaran semifinales (con ventaja deportiva para el mejor ubicado en tabla) y los ganadores un partido decisivo cuyo vencedor obtendrá su boleto para la gran final. Serie a dos partidos que en caso de igualdad se definirá por penales.

Tanto Gladiadoras como Cuadro Nacional, Deportivo Goudge y Deportivo Argentino participarán en Intermedia. Mientras que Deportivo Santa Rosa jugará en Intermedia y además incorporará dos divisiones: quinta y sexta.

En tanto que Deportivo y Social de la Municipalidad de Malargüe estará compitiendo solamente en Mamis.