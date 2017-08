Con 86 años dijo que "voy a votar hasta que la salud me lo permita"

Bastón en mano enfrentó las cámaras de Canal 6 y dejó su mensaje "voy a votar mientras me lo permita la salud". La mujer que usa un bastón para caminar se mostró contenta por esta nueva oportunidad para elegir y candidatos y señaló que "voto desde que se aprobó la ley del voto femenino allá por la década del 50".

Docente de profesión nunca le escapó a la obligación de votar incluso después de los 70 cuando cualquier ciudadano está eximido por ley de sufragar.

"Me levanté temprano pero por el frío me acerqué cerca de las 11. Después de votar me junto con la familia y vamos a comer pastas aunque no soy muy amiga de ese plato".

Alcira dejó dos mensajes, el primero su compromiso con la democracia y el segundo un poco más preciso cuando con una sonrisa expresó que "ojalá hayamos votado bien".

Alcira Méndez de 86 años se acercó a la escuela Proyectar y como en los últimos 65 años emitió su voto en las urnas.