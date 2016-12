Conmoción en el fútbol mundial: hizo un gol y después murió

El último gol de su vida. Así podría definirse el lamentable destino de una promesa del fútbol de Tanzania, que hizo un gol y que minutos después murió en la cancha.

Ismail Mrisho Khalfan, un futbolista de 19 años del equipo Mbao FC, sonrió al anotar el que a la postre sería el último gol de su vida, que lo celebró con un movimiento de gusanito, junto a sus compañeros que corrieron para abrazarse y felicitarlo.

Momentos después, en el minuto 59, Ismail peleó un balón dividido con un rival y se desplomó sobre el césped. Después, la promesa del fútbol africano ya no pudo se levantar.

Al ver que no se levantaba, el árbitro paró el partido y pidió la entrada de los médicos, quienes solicitaron el ingreso de una ambulancia para llevárselo inmediatamente a un centro asistencial, aunque no hubo tiempo para eso y las tareas de reanimación no dieron resultado.

El pasado lunes, Ismail Mrisho Khalfan fue sepultado bajo el ritual acostumbrado en la religión musulmana.





