Consejos para ahorrar energía

La Fundación Vida Silvestre actualizó la herramienta de consulta on line ToptenArgentina.org y sumó cuáles son los lavarropas más eficientes del mercado en el ahorro energético.



ToptenArgentina.org invita a incorporar la variable del consumo de energía al momento de comprar o utilizar los artefactos con el "doble beneficio de cuidar al planeta y cuidar el bolsillo", se dijo en un comunicado.



En tanto, estudios realizados por Vida Silvestre aseguran que con la implementación de políticas de eficiencia energética, se evitaría generar 6.000 MW equivalentes a dos represas hidroeléctricas similares a Yacyretá y a un ahorro de U$S 31.000 millones al año 2030 en costos de capital.



En el marco de una situación energética y ambiental que exige optimizar la demanda energética (en 2014 el país registró un déficit energético de U$S 10.155 millones) Topten, presente en 23 países, propone incorporar la variable del consumo de energía al momento de comprar un nuevo equipo.



Así ofrece al consumidor información de los productos más eficientes del mercado en las categorías de calefones a gas, acondicionadores de aire, heladeras y congeladores y ahora lavarropas y desembarcó en la Argentina de la mano de Fundación Vida Silvestre en 2015.



A su vez, para el uso cotidiano de los equipos, difunde consejos especializados a fin de mejorar su rendimiento de forma tal que produzcan el mismo confort con la utilización de menos energía.



Por ejemplo recomienda que al momento de la compra, siempre se debe optar por equipos con etiqueta energética Clase A, el nivel más alto de eficiencia, lo que se traduce como un menor consumo de energía.



Si se quiere reemplazar el calefón, recomienda que es preferible optar por equipos con sistemas de encendido eléctricos para evitar el consumo pasivo de gas a través del piloto automático. Los acondicionadores de aire, en tanto, deben estar en 24º y colocados de 1.80 a 2 metros de altura para hacer más efectiva la refrigeración.



En el caso de los freezers es fundamental controlar que no se forme hielo en las paredes, ya que una capa de tan sólo 3 mm incrementa el consumo de energía en un 30%.



Carlos Tanides, coordinador del Programa Energía de Vida Silvestre, destacó que "desde 2006, gracias a los sistemas de etiquetado en electrodomésticos, estándares de eficiencia y prohibición de lámparas incandescentes, la Argentina ahorra anualmente el equivalente a más de 1.200 MW, similar a la cifra de potencia instalada en centrales eléctricas termonucleares en el país".