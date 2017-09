El partido de Pacífico se reanudará el jueves, pero hay una pésima noticia copy

Lo que queda del partido entre Pacífico de Alvear y Atlanta, válido por los 16avos de final de la Copa Argentina y suspendido por falta de energía eléctrica, tendrá continuidad este jueves a las 14.30 pero sin público.









El encuentro estaba igualado sin goles cuando el árbitro Mariano González decidió, con buen tino, que no se podía continuar (hubo tres cortes en el primer tiempo).









La organización del torneo tuvo en cuenta los compromisos del fin de semana, tanto del Lobo como de Atlanta (en el Federal B y la B Metro, respectivamente) y decidió reprogramar el duelo para este jueves.









Un detalle no menor: el cotejo se disputará a puertas cerradas, por lo que los cerca de 400 hinchas que viajaron desde Alvear no podrán presenciarlo, de manera inexplicable, ya que la suspensión no se produjo por incidentes sino por factores ajenos a cualquier comportamiento.