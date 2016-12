Cornejo quiere al fiscal Sidoti suspendido y llevado a juicio

Fuente: UNO Menoza

El gobernador Alfredo Cornejo no piensa aflojar e insistió en que el fiscal de instrucción Fabricio Sidoti debe ser suspendido y llevado a juicio de destitución.Sidoti es quien hace pocos días metió presos a los curas y empleados del instituto Antonio Próvolo, por abusar sexualmente de los niños sordomudos de esa escuela. Sin lugar a dudas podría ser hoy el héroe de la ciudad.Pero hace tres meses, por el contrario, fue el peor de los villanos y todo el mundo pedía su cabeza, entre ellos el Gobierno provincial, por no haber mandado a la cárcel al padre de la joven Ayelén Arroyo, lo que derivó en que el progenitor la degollara, luego de que ella lo denunciara ante la fiscalía de Sidoti por un intento de violación.La guillotina del Jury aún pende sobre el cuello del magistrado, hoy héroe por los curas del Próvolo y ayer villano por el femicidio de Ayelén.El próximo jueves, el tribunal de enjuiciamiento decidirá su suerte y si es suspendido para llevarlo a juicio, el procurador Alejandro Gullé tendrá que buscar otro fiscal para que se haga cargo de la causa del Próvolo.Mientras esto se define, en la previa, el gobernador Alfredo Cornejo quiere que Sidoti sea llevado a juicio.Lo dijo en una entrevista a Diario UNO: "Tengo entendido que Sidoti está actuando bien en esta causa del Próvolo, y eso no quiere decir que haya actuado bien en la otra que le estamos cuestionando, que es la de Ayelén Arroyo".Sin vueltas, el mandatario expresó: "Que Sidoti actúe bien en esta causa no significa que no deba ser juzgado por la otra. Cuando planteo que tiene que ser juzgado no pido que sea condenado. Si el fiscal Sidoti demuestra que no tuvo responsabilidad en el femicidio de Ayelén, quizá pueda salir exculpado".El gobernador se enfrenta a una riesgosa polémica pública en la que la ciudadanía reduzca su postura a la sospecha de que una suspensión de Sidoti por el caso Ayelén tenga como presunto fin tapar o contaminar la causa contra los sacerdotes y la Iglesia Católica.Pero Cornejo se niega a quedar atrapado en esa polémica. Al contrario, señala que "es común que la gente caiga en esos reduccionismos pero yo me niego a aceptarlos"."Si soy el gobernador tengo que estar por encima de eso –recalcó– y bregar por el interés general".Argumentó que "el sistema de justicia no funciona bien en Mendoza y tiene sanciones. A veces hay gente que lo paga muy caro porque el sistema judicial no funciona bien y esta vez no puede ser la excepción".La explicación de Cornejo es la respuesta a quienes afirman que lo que le ocurrió a Sidoti con Ayelén Arroyo es parte del riesgo operativo del sistema judicial.El propio fiscal lo expresó las veces que se defendió públicamente: "Hice lo que se hace en casi todas las causas donde se denuncian casos de este tipo en cualquier fiscalía. No tenía elementos objetivos para sospechar que la iba a matar".Sidoti explicaría que la denuncia de Ayelén era por hechos ocurrido tres años antes, de que Roque Arroyo, el padre, que luego la mataría, no tenía antecedentes penales ni de maltrato familiar y que por ello no lo detuvo, sino que le impuso exclusión de hogar y prohibición de acercamiento, que el progenitor no respetó y ejecutó el crimen.Aquel caso fue el tercer femicidio de la fatídica última semana de setiembre. El Gobierno provincial, a través del ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D' Agostino, solicitaron en persona el Jury contra Sidoti, cuestionándole que nunca metió preso a Roque Arroyo ni lo imputó. Le reprocharon que ni siquiera lo hizo después de tener el peritaje psicológico que juzgaba como cierta la denuncia de la infortunada Ayelén Arroyo.Hace tres semanas, Sidoti se salvó de ser suspendido por el Jury porque los miembros peronistas y la Corte, no convencidos de que sea responsable de la muerte de Ayelén, postergó la decisión porque había un sumario administrativo abierto sobre el mismo tema por el procurador Alejandro Gullé.Los radicales del Jury destilaron bronca ante las cámaras y el resto de los medios por la decisión de dejar en suspenso la discusión, sin imaginar que días más tarde, estallaría el escándalo del Próvolo y Sidoti sería, nada más y nada menos, que el encargado de esclarecerlo.El jueves será el Día D para el fiscal Sidoti. Hasta la Procuración rescata su trabajo y espera, íntimamente, que no sea suspendido. El tribunal de destitución tendrá en sus manos uno de los Jury más calientes del año.