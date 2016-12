Cornejo reiteró que Portezuelo del Viento no está condicionado a lo que diga La Pampa

Se cumplió el primer año de gestión del gobernador y Alfredo Cornejo mantuvo una extensa charla con Diario UNO.

Energía, Portezuelo del Viento y los dichos del presidente Mauricio Macri sobre el río Atuel y el conflicto con La Pampa, la minera Vale al igual que impulsar los proyectos de vivienda por el alto déficit que tiene Mendoza, fueron algunos de los temas que abordó y sin rodeos.

“Ya no basta con un motor de desarrollo único. Necesitamos varios, por eso queremos convertir también a Mendoza en un polo de generación de energía”, afirmó el mandatario mendocino.



–¿De qué manera?

–Reactivando la presa de Los Blancos y que se licite Portezuelo del Viento, más los siete proyectos de energía alternativa que ya tenemos, de los cuales seis son solares y uno eólico.



–¿Pero esos proyectos hace años que se anuncian y no arrancan?

–Con Portezuelo nos gustaría que se licite este año; el Gobierno nacional ya anunció en Malargüe que lo iba a hacer. Para nosotros es muy importante, porque esta represa es dos veces y media el dique Potrerillos y además Mendoza va a poder cobrar la energía que genere allí.



–¿No depende de lo que diga La Pampa, que consiguió cierto apoyo del presidente Mauricio Macri?

–Creo que el Presidente está un poco presionado por La Pampa pero el proyecto no está condicionado a lo que ellos digan. Macri quiere un acuerdo que satisfaga a esa provincia pero no es fácil porque físicamente no se puede cumplir porque no hay agua suficiente.



–¿Y Los Blancos?

–Uno de los miembros de la UTE (unión transitoria de empresas) que consiguió la preadjudicación de la obra se presentó en quiebra y estamos esperando que reordenen la sociedad. Macri me preguntó cómo estaba ese tema y si quería que él llamara a una nueva licitación pero le dije que no. Vamos a esperar que ellos cambien los socios y luego deberán salir a conseguir recursos para la obra.



–A pesar de esto, ¿igualmente lo tiene en sus planes?

–Es que si conseguimos que estos proyectos arranquen, van a generar muchísimo empleo. Portezuelo demandará entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo directos, Los Blancos 2.000 directos e indirectos y los proyectos de energía solar y el de energía eólica unos 3.000 empleos directos e indirectos. Incluso si lográramos reactivar el proyecto de Vale (la mina de sales de potasio de Malargüe) generaría 800 puestos de trabajo más.



–¿Aunque lo de Vale está verde?

–Sí, está verde, ese es el término correcto para definir la situación de la minera.



–¿Qué otros proyectos hay para 2017?

–En vivienda tenemos un déficit muy alto y cada vez es más caro construir. Hay varios convenios firmados con la Nación en la que ésta pone el 66% y nosotros el 34%. Igual ocurre con las redes de agua y cloacas. Vamos a priorizar estas obras porque son las que más empleo generan de forma intensiva. También vamos a licitar en marzo toda la red semafórica del Gran Mendoza. Aunque en los últimos años se ha ido renovando, no hay controladores. Y por otra parte tenemos previsto planes específicos para mejorar el parque General San Martín y el Parque Cívico (en Casa de Gobierno).