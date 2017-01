Cristiano: "A mi hijo, la gente le dice, 'hay otro que es mejor que tu papá'"

Cristiano Ronaldo ofreció una entrevista a la televisión egipcia On E en la que habló de temas más personales como su hijo y también de fútbol.

Su hijo

"Sé que hay periodos de la infancia en los que lo va a pasar mal. Yo también tuve momentos en los que lo pasé mal cuando era niño. Soy lo que soy hoy en día porque hay que ser fuerte para lidiar con la adversidad. Por supuesto Cristiano va a vivir momentos de adversidad, hay gente que tiene envidia. Pero lo veo muy feliz, un niño feliz, a veces igual la gente le dice, 'Tu papá no es buen jugador, hay otro que es mejor que tu papá', pero él sabe lidiar con eso. Es un niño listo, como su padre. A menudo le digo a Cristiano: 'Se tú mismo, se educado'. Lo más importante para mí es la educación, eso es algo que puedes controlar. Si le das una buena educación a tu hijo, buenos valores, crecerá bien".

"Por supuesto me gustaría que mi hijo fuera futbolista como su padre. Sé que es un gran reto, que no es fácil. Pero el será lo que quiera ser. No le voy a presionar. Empujaré un poquito para que sea futbolista (arquero no, quiero que sea delantero), pero el será lo que quiera ser. Eso no me preocupa".

Familia

"Tengo una familia increíble, tengo un hijo increçible que quiere a su padre y su padre lo quiere también, está creciendo, mi madre es genial, mi hermana, mis hermanos, mis amigos...".

¿Se siente afortunado?

"Mi hijo sabe que ha nacido en un buen momento. Sabe que vive en una casa bonita, su papá tiene coches bonitos, pero él sabe lo que ha costado conseguir eso. Sabe que su papá trabaja mucho, ve mi dedicación en casa: después de los entrenamientos entreno con mi fisio personal".

Entrenamientos en casa

"Para ser futbolista tienes que empujar tu cuerpo, así que también debes cuidar tu cuerpo"

¿Qué valor le da al dinero?

"Para mí no es lo más importante. Por supuesto cuando eres futbolista es algo muy importante para lo que vas a hacer después del fútbol, para tu independencia. Así que veo el dinero así, algo para ser cómodo cuando acabas como futbolista".

Cobra más que los médicos y otras profesiones claves

"Bueno, es cuestión de opinión. En mi trabajo intento ser el mejor y trabajo para conseguir eso. Ser el número uno [en cuanto al sueldo] y ser el jugador más valioso no es lo que me motiva. Lo que me motiva es jugar al fútbol, ser el mejor. Amo mi trabajo, me encanta jugar al fútbol y me divierto, disfruto de mis seguidores, eso es lo que busco: hacer feliz a mi gente, a mis seguidores, y a mi mismo también."

Contratos millonarios

"Mi objetivo es seguir así, me quedan unos años como futbolista, he firmado un gran acuerdo con Nike, he firmado en gran acuerdo con el Real Madrid, así que estoy contento y me siento bendecido, tener dos contratos enormes con mi edad, y esto me motiva aún más para seguir trabajando duro, para mantener mi nivel y hacer lo que me gusta".

¿Hay algo que le quita el sueño?

"El 99% de las noches me acuesto feliz, duermo bien. Siempre duermo bien."

Aficiones

"Me encantar escuchar la música"

¿Canta?

"Sí, por supuesto. Mi voz no es la mejor, tengo que ser sincero"

¿Puede cantarnos algo?

"No, mejor en la próxima entrevista [risas]. También me gustar bailar, me gusta pasármelo bien, relajarme con mis amigos"

¿Qué tipo de bailes?

"Mi música preferida es el reggaeton, también me gusta el hip-hop, R&B. La música es parte de mi".

¿Tiene algún héroe?

"No sigo a nadie, no imito a nadie, no me gusta. Debes tener tu propio estilo. Es difícil destacar a uno en concreto, tengo muchos referentes, no sólo en el deporte. Destacar a sólo uno es difícil".

¿Le molesta que le digan que no es simpático?

"La gente que no me conoce dice cosas que no son verdad. No es ningún problema para mí. Siempre digo: la gente a la que realmente quiero, me quiere también, porque conocen mi forma de ser. Cuando me siento cómodo, cuando es una entrevista agradable, sonrío".

Número uno en las redes sociales.

"Es un orgullo para mí, pero para mí lo más importante es mantener el nivel en el campo: jugar bien, marcar goles, ayudar al equipo a ganar títulos. Es lo que me encantar hacer: jugar fútbol y mantener contentos a mis seguidores".

¿Ha tenido que esforzarse mucho para llegar dónde está?

"Tienes que entregarte al 100%. No es importante la cantidad de horas que entrenas, sino cómo entrenas, la dedicación. Igual sólo tienes una hora pero lo das todo para conseguir tus objetivos. En los entrenamientos y en los partidos tienes que intentar ser cada vez mejor, y durante los últimos siete u ocho años creo que he mantenido el nivel y seguiré trabajando duro para mantener ese nivel".

Su estilo a la hora de lanzar faltas

"Simplemente intento estar concentrado cuando le pego al balón, manteniendo una actitud positiva, pensando que voy a marcar un gol. Tienes tu ritual: dar unos pasos hacía atrás, tu postura, tu técnica, es simplemente tu estilo. [Su postura es única, es el estilo de Ronaldo] Tengo mi propio estilo, no imito a nadie y creo que las cosas me van bien así que mantendré mi estilo".

