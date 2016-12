Cristiano Ronaldo: "Fue un año de ensueño"

El portugués Cristiano Ronaldo aseguró que vivió "un año de ensueño" tras firmar un triplete y decidir en el alaegue para el Real Madrid la final del Mundial de Clubes ante el Kashima japonés y se mostró radiante por "un final de año perfecto", que agradeció a sus compañeros.

"Impresionante, fue un año de ensueño. No esperaba terminarlo así, ganando la final marcando tres goles y ayudando al Real Madrid. Estoy muy contento", manifestó al proclamarse campeón del Mundial de Clubes.



"Se espera siempre más de Cristino y yo siempre doy lo mejor que tengo, cuando no es porque no puedo pero estoy muy contento. Ha sido una semana de alegría después de ganar el Balón de Oro, ahora el Mundial de Clubes. Un final de año perfecto, agradezco a mis compañeros porque sin su ayuda no podría ganar los premios. Muchas gracias a ellos", añadió.

En su análisis de la final, Cristiano Ronaldo destacó el buen nivel del Kashima japonés y las dificultades en las que puso al Real Madrid en el Estadio Internacional de Yokohama.

"Fue un partido de mucho sufrimiento. No esperábamos que ellos jugasen tan bien, pero hemos jugado bien también nosotros, sufrimos un poquito pero las finales son así, hay que sufrir. Es un trofeo que queríamos mucho. Queríamos terminar el año de la mejor manera y estamos muy contentos", sentenció.