Cristina Fernández de Kirchner respondió con una ironía, tras la reapertura de la denuncia de Nisman

La ex presidenta Cristina Kirchner respondió con una ironía tras la orden judicial de reabrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman en su contra en el marco de la causa AMIA y señaló que "lo único que les falta es acusarme de la muerte de (John) Kennedy"."Ahora me acusan de encubrir el atentado de la AMIA ocurrido hace... 22 años y medio", cuestionó la ex mandataria a través de sus cuentas en las redes sociales y bromeó con que "lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy", ocurrida en 1963.La Cámara Federal de Casación Penal ordenó hoy reabrir la investigación impulsada por el fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta y el ex canciller Héctor Timerman por encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, que en 1994 mató a 85 personas.En ese contexto, Fernández de Kirchner solo realizó un breve posteo en las redes sociales, pero no profundizó en detalles sobre su postura sobre el tema.