Delegaciones de Argentina y Chile recorrieron la zona del Paso Las Leñas

Una caravana de vehículos recorrió e inspeccionó el jueves el camino de la ruta provincial 220, que unirá El Sosneado con la futura boca del túnel de baja altura Paso Las Leñas.

En esta actividad que complementó el encuentro del comité de ese futuro paso participaron el embajador en Chile José Octavo Bordón, el intendente Emir Félix, el embajador de Chile en Argentina José Antonio Viera Gallo, el ministro de Infraestructura y Economía de Mendoza Enrique Vaquié, el alcalde de la comuna chilena de Machalí, José Miguel Urrutia Celis, el presidente de la Cámara de Comercio Rubén Piastrellini, representantes de la Dirección Provincial de Vialidad, legisladores, comerciantes y prestadores de turismo.

Muchos de los "hitos" de la zona no aparecen en los GPS, por eso las explicaciones de Félix y de los empresarios locales fueron vitales para conocer -por ejemplo- en qué lugares de la ruta se deberán construir puentes o hacer desvíos. Se visitaron también sitios emblemáticos del corazón profundo de El Sosneado, como los viejos "baños de azufre" o el "hotel abandonado".

"Estar aquí, tan cerca de donde se construirá el túnel, es fundamental para seguir impulsando el paso Las Leñas. La unión entre todos nosotros demuestra a los gobiernos nacionales de Argentina y Chile, el compromiso que existe en ambos lados de la cordillera para su concreción", destacó Félix.

Rubén Piastrellini

El presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael señaló que la visita es muy positiva por la presencia de los máximos referentes diplomáticos y políticos de ambos países, "quienes están conociendo los beneficios, en plena montaña, del paso binacional".

Añadió que "los responsables del Municipio y de la Cámara conocemos muy bien el camino, pero es importante que a nivel nacional y de cancillería lo recorran en persona".

Enrique Vaquié

El ministro de Infraestructura de Mendoza se sorprendió con el trazado. "Nunca había llegado hasta acá, es un paisaje increíble que le muestra al continente las bondades que tiene este cruce a Chile".

"Las Leñas será uno de los pasos más importantes del sur, es por eso que el gobernador Cornejo apuesta mucho por él; creemos que no va a ser difícil conseguir financiamiento, porque se trata de una obra fundamental para ambas naciones", consideró.

José Viera Gallo

El embajador de Chile en nuestro país dijo que "me da mucha satisfacción estar aquí y no deja de impresionarme, porque no es muy habitual encontrar un cajón en plena Cordillera, tan apto para la construcción de un paso internacional".

A su entender, se trata de una ruta muy expedita y de altura media. "Cuando el cruce esté terminado será decisivo para el desarrollo de San Rafael y de O'Higgins", explicó.

José Octavio Bordón

El embajador argentino en Chile reconoció haber caminado mucho la provincia de Mendoza, "pero esto es una maravilla que fortalecerá nuestros circuitos económicos y turísticos".

Dijo que lo que más lo impactó es que todo el trazado parece una inmensa llanura. "Estamos a más de 2.000 metros de altura y da la impresión de que no hemos subido nada", enfatizó el ex gobernador de Mendoza.

Expresó que "ahora tenemos que avanzar con los estudios y realizar todos los trámites en paralelo, para que cuando se terminen los proyectos, se licite la obra, permitiendo reducir al máximo el tiempo de construcción del paso".