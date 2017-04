100 partidos con la camiseta del Lobo

Gimnasia y Esgrima de Mendoza ganó en casa ante Villa Mitre, lo hizo por 2 0, y sigue prendido en los primeros puestos, firme en la lucha por lograr la clasificación en el torneo Federal A.

Más allá del importante triunfo, para el sanrafaelino Neri Espinosa no fue un partido más, ya que cumplió 100 encuentros vistiendo la casaca blanquinegra.

"La verdad que es un partido muy especial para mí, porque cumplí 100 partidos en el Lobo. Hace muchísimo que estoy, hace cuatro años, en un club al que estoy muy agradecido. La verdad que no es poca cosa y no muchas veces pasa. Gracias a Dios estoy siendo productivo para el equipo, que eso es lo más importante. Me voy muy contento a mi casa, el cuadro se lo llevo a mi viejo, así que felicidad plena", comenzó diciendo Espinosa, tras la victoria, sobre este particular encuentro para él.

A la hora de elegir uno de las mejores vivencias con Gimnasia, el volante blanquinegro expresó: "El ascenso en Córdoba la verdad que fue un momento único e inolvidable y que no sé cuántas veces lo pueda llegar a vivir el club, pero ojalá que se lo podamos dar otra vez este año. Elijo ese momento por lo que significó para el club, llegar a la B Nacional fue algo importantísimo para la institución y en lo personal, porque nos dio la chance de jugar en la categoría, que es muy difícil".

Y, respecto ese gran logro que le tocó experimentar con la camiseta del Lobo, añadió: "Yo que vengo del ascenso, estuve en un club de primera, me tocó bajar, volver y de a poco empezar de abajo otra vez en clubes menores, jugar categorías de ascenso, y la verdad que llegar a la B Nacional es mucho mérito, así que la verdad que elijo ese momento porque fue clave para todos".

En cuanto a la realidad del Lobo, hoy en el tercer puesto, a un punto de los dos que clasifican, el ex jugador de Monte Comán dijo: "Estamos muy felices porque estamos cumpliendo el objetivo de a poquito, partido a partido, son todas finales, todos partidos muy duros y lamentablemente tuvimos un bache entremedio con dos partidos perdidos, que no merecíamos. Así que estamos ahora en buena levantada, con mucha confianza, con el mismo laburo de siempre. Estamos felices, pasando por un buen momento, pero ahora ya tenemos que pensar en Cipolletti para ir a conseguir puntos allá".

Fuente: MendozaGol