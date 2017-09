¡A bueee! Federer y Nadal podrían jugar juntos en dobles

tenis1.jpg



El español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer , los dos colosos que dominan el tenis mundial y ocupan los puestos uno y dos del ranking, se unirán en el equipo de Europa que enfrentará al Resto del Mundo en la Copa Rod Laver, un torneo de exhibición que se jugará desde este viernes y hasta el domingo en Praga, del que se bajó a último momento el argentino Juan Martín Del Potro.El certamen surgió a partir de una idea de Federer, quien integrará el equipo de Europa con un capitán de lujo como el notable ex tenista sueco Bjorn Borg, ex número uno del mundo y campeón de Wimbledon cinco veces en forma consecutiva (además conquistó en seis ocasiones Roland Garros) y se completará con Rafa Nadal, el alemán Alexander Zverev, el croata Marin Cilic, el austríaco Dominic Thiem y el checo Tomas Berdych."Es la primera edición y dependerá de nosotros que la Copa Laver tenga trascendencia. Sería maravilloso si fuéramos capaces de crear un torneo con tanta pujanza como la Copa Davis,", se ilusionó Federer.El equipo del Resto del mundo tendrá a otro ex gran tenista como capitán, el estadounidense John McEnroe, y estará integrado por sus Sam Querrey, John Isner, Jack Sock y Frances Tiafoe, más el australiano Nick Kyrgios y el canadiense Denis Shapovalov.En este último equipo debería haber estado Del Potro, pero prefirió descansar en el país, superar algunas molestias físicas con miras a su próxima gira por Asia y también pasar el sábado su cumpleaños número 29 en Tandil junto a su familia, según reveló a Télam una fuente de su entorno.El escenario en el que se jugará el certamen será el pabellón O2 Arena y desde mañana se jugarán cuatro partidos por día, tres de singles y uno de dobles, en encuentros a tres sets y, en caso de empate en los dos primeros, el tercero se decidirá por un "tie-break" de hasta diez puntos.Para adjudicarse la Copa Laver será necesario obtener 13 puntos, pero la puntuación por victoria varía con los días: en la primera jornada es un punto; en la segunda, dos puntos; y en la tercera, tres puntos.Además, cada capitán entregará una lista con los cinco jugadores que quieren que participen en los partidos de este viernes y un árbitro extraerá las tarjetas con los nombres de los jugadores que formarán cada cruce, en un sistema de "intercambio a ciegas" que correrá solo el primer día, ya que el sábado y domingo se determinarán de otra manera.