"A Higuaín lo tengo presente y yo voy a decidir si va al Mundial"

El técnico de la Selección argentina, Jorge Sampaoli , consideró este viernes que el delantero Gonzalo Higuain "no tiene que probar nada" para retornar al conjunto albiceleste, aunque aclaró que su presencia en el Mundial de Rusia 2018 será su "evaluación"."No creo que sea necesario resolver con él temas de su actualidad, sino temas de su futuro. Está en nosotros saber si el va o no a la Copa del mundo, ojaló pueda tener la chance de la evaluación de Gonzalo en un futuro. Yo lo tengo muy presente, se quién es y cómo juega", explicó.En conferencia de prensa en Ezeiza, agregó: "No hay que probar nada, si está o no va a ser una evaluación totalmente mía".