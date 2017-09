A pura parrilla y ferne': así fue la previa de Talleres en las afueras del Malvinas

Los ves y hasta te da un poquito de envidia. No hay futboler@ al que no le guste ir a alentar a su equipo de visitante, pero con "papeles", es decir, sin tener que recurrir al invento ese de los "neutrales" o comprando una entrada casi disfrazad@ y en silencio para que no te reconozcan ni la tonada.





La AFA permitió que en Godoy Cruz- Talleres, de la segunda fecha de la Superliga , se celebre el fútbol con todas las letras, con ambas hinchadas, con cánticos de los dos costados, con camisetas y banderas de dos equipos, con cantito mendocino y cantito cordobés.





Los hinchas de Talleres se tomaron a pecho la oportunidad que les dieron y algunos hasta viajaron con dos días de anticipación a Mendoza. En motorhome, en combi, en auto o camioneta llegaron en masa con heladerita en mano y parrilla.





La zona de las churrasqueras y el zoológico fue de ellos en la previa del duelo de este domingo. El fernet y el asadito no faltaron. Los choris tampoco.





Que se repita.