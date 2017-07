¿Aceptó el reto? Ruggeri le respondió a Chilavert luego de la invitación al ring

Embed #90MinutosFOX - La respuesta de Ruggeri a la invitación de Chilavert para pelear. pic.twitter.com/H4BEpfZ6mq — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 12 de julio de 2017

Un partido de 1996 entre San Lorenzo y Vélez marcó a fuego el inicio de la enemistad entre Oscar Ruggeri y José Luis Chilavert. En ese cotejo, el Cabezón le tiró un planchazo desde atrás que el arquero llegó a saltar porque alguien le avisó a tiempo de la tremenda patada que se le venía. Chila lo había escupido previamente.

En las últimas horas, Chilavert desafío a pelear a Ruggeri "a cinco rounds en un ring", y agregó: "Que todo el mundo pague 10 mil pesos la entrada y la recaudación se la damos al Garrahan".

Hoy, Ruggeri le contestó en el programa de Fox Sports en el cual trabaja como panelista y lo destrozó, aunque no aceptó el desafío a pelear.

"No me voy a subir a un ring con un toro de 160 kilos. No como vidrio. ¿Soy boludo yo?", tiró el Cabezón, y después agregó: "Para mí el tema está terminado, ya pasó".

