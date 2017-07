Adiós al 225

que permitía a los clubes que tuvieran jugadores suspendidos, que estos siguieran actuando mientras un compañero suyo estuviera convocado al seleccionado argentino.La medida le puso fin a ese artículo que tuvo a lo largo de su vigencia distintos vaivenes que favorecieron a algunos clubes cuando no importaba si el sancionado actuaba o no en el puesto del convocado al seleccionado.También se resolvió que los clubes que deben cobrar una cuota de la llave de la televisión (adelanto) y tengan deudas con la AFA, no podrán percibirla.Los clubes plantean pagar esas deudas en cuotas del 15 por ciento del total de las mismas, sin intereses, algo esto último con lo que no coincidió el vicepresidente de AFA, Daniel Angelici, por lo que tal como anunció al término de la reunión el presidente de Racing, Víctor Blanco, "la semana que viene se volverá a tratar el tema".