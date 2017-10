Ah bue... La camiseta emparchada que tuvo que usar Aliendro

Atlético Tucumán volvió a dar la nota por la falta de camisetas. En la Copa Libertadores debió usar el equipo completo prestado por la Selección argentina Sub 20 porque no llegó a tiempo la utilería (los jugadores tampoco lo hicieron pero se les permitió disputar el partido) y este viernes, en uno de los dos encuentros que abrió la fecha cinco de la Superliga, Rodrigo Aliendro entró a la cancha con una casaca particular.

La imagen de la televisión hizo que las redes explotaran. Uno de los números fue fabricado con cinta negra y el apellido de Aliendro fue agregado con lapicera en cinta papel. Impresentable.

"Lo atamo' con alambre, lo atamo'".