"Al cuerpo técnico de la Selección le interesa jugar en cancha de Boca"

El presidente de Lanús y vocal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Nicolás Russo, confirmó heste jueves que al cuerpo técnico del seleccionado argentino "le interesa jugar en la cancha de Boca" desde antes del partido con Venezuela disputado en el estadio Monumental, el pasado martes."Hay un cuerpo técnico nuevo que llegó y lo pidió. No tiene que ver el resultado con Venezuela pero yo sabía que al cuerpo técnico le interesa jugar en cancha de Boca", confirmó Russo en declaraciones a TNT Sports."Yo no hablé nunca con (Jorge) Sampaoli pero supe por otros dirigentes que, antes de jugar con Venezuela, ya interesaba jugar en la cancha de Boca", agregó el mandatario granate.El vocal de la AFA opinó que un cambio de localía "no asegura nada" pero señaló que como dirigente "hay que tratar de cumplir con lo que pide el técnico" porque "es lo mejor para el equipo".Por su parte, el secretario de selecciones nacionales de AFA , Jorge Miadosqui, fue más cauto que su colega granate y aseguró que "no hay argumentos válidos para cambiar de cancha"."No tenemos conocimiento de nada. Si hoy tengo que decir donde se juega es en la cancha de River", manifestó Miadosqui en diálogo con radio Uno (FM 103.1)."La cancha de River estaba espectacular. Felicité a (Rodolfo) D'Onofrio", concluyó el dirigente sanjuanino.