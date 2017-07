Al final no habrá un amistoso de la Selección "local" de Sampaoli

La Selección argentina a nivel local no tendrá su partido amistoso tal como pretendía el entrenador Jorge Sampaoli , quien incluso tenía pensado hasta los futbolistas que iba a citar.Según reconoció un importante dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino a NA, no se llegó a un acuerdo con Bolivia para el encuentro que estaba previsto que se jugara el 19 o 20 de julio.Con este escenario, la intención es que el amistoso se dispute más adelante en una fecha a confirmar ya que la idea de Sampaoli de convocar a jugadores del medio local tiene el aval de esta dirigencia.Más allá que el motivo oficial de la suspensión fue que Bolivia no podía competir, varios de los futbolistas que iban a ser citados iban a tener problemas para estar ya que estaban de vacaciones o tenían compromisos de Copa con sus clubes, como Independiente, que tenía a Nicolás Tagliafico, Fabricio Bustos, Alan Franco y Emiliano Rigoni, entre los citados.