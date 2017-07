Al refuerzo que quiere Boca, lo destrozaron por...

Cardona fue noticia en las últimas horas por lucir mal físicamente en una práctica con juveniles del conjunto azteca

cardona gordo.jpg Ésta es la imagen que preocupa en Boca

A tres días de iniciar la pretemporada, la dirigencia de Boca parece estar decidida a acelerar la gestión por el talentoso mediocampista colombiano, a quien su actual entrenador el argentino Antonio Mohamed, elogió al afirmar que "cada vez que toca la pelota, pasa algo".De 24 años y actualmente en Monterrey de México,, pero eso no cambió la opinión de la dirigencia "Xeneize", que quiere que herede la camiseta número 10 que dejó vacante primero Carlos Tevez y después Ricardo Centurión.De hecho, según trascendió este viernes, Cardona comenzó a averiguar alquileres en la zona de Puerto Madero, donde viven otros tres colombianos del plantel de Boca: Frank Fabra, Wilmar Barrios y Sebastián Pérez."En Boca sería feliz, si hay un interés me encantaría. Recuerdo a jugadores como Riquelme, Palermo, Chicho Serna y Amaranto Perea. Hay que negociar con Monterrey, en el sentido si es préstamo o compra.Me gustaría ir porque quiero jugar más", avisó Cardona, que la semana próxima podría sellar su llegada al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto En México, los medios hablan de un estado de rebeldía de Cardona, a partir de la cual los dirigentes mexicanos y el entrenador Mohamed acordaron darlo a préstamo a otro club y que luego regrese."Es un jugador de Selección que si llega a Boca le puede dar un salto de calidad, variantes diferentes. Es de esos tipos que juegan como viven, pueden marcar la diferencia en cualquier momento, te ganan un partido solos", describió Mohamed.Sobre las, Mohamed explicó que se busca "una renovación del plantel", porque "hay un cambio de proyecto".En declaraciones a TyC Sports, el exentrenador de Huracán, Colón e Independiente reconoció que la relación con Cardona tuvo "idas y vueltas" pero advirtió que su salida no fue "por problemas disciplinarios".