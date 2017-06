Alemania goleó a México y está en la final de la Copa Confederaciones

Alemania no desaprovechó sus oportunidades y se metió en la final de la Copa Confederaciones de Rusia, tras golear a México por 4-1. Un rápido doblete de Leon Goretzka abrió la cuenta y Timo Werner selló el triunfo. Ahora, definirá el título este domingo ante Chile en San Petersburgo.









El arranque del campeón del mundo fue arrollador. Los centroamericanos la perdieron en la mitad de la cancha, sufrieron un contraataque muy rápido y Goretzka, con una definición precisa de derecha, la puso contra el palo derecho de Guillermo Ochoa para el 1-0 a los PT 5 min.









Sin dar respiro, Goretzka volvió a gritar a los PT 7 min. con la misma fórmula. Una contra veloz lo dejó mano a mano y el volante del Schalke 04, sin titubear, la cruzó ante la salida del arquero para el 2-0 parcial en el Estadio Olímpico de Sochi.









Después de los dos baldazos de agua fría iniciales, México tomó el control del juego e insistió en busca del descuento, pero no encontró los caminos al gol y el marcador no se movió durante el resto del primer tiempo.









Ya en el complemento, tras una gran jugada colectiva, Jonas Héctor se desprendió y tiró el centro atrás para que Werner sólo tenga que empujarla hacia la red a los ST 13 min. El tanto del atacante del Leipzig derrumbó los sueños aztecas.









Sobre el final, México llegó al descuento por intermedio de Marco Fabián. Atento, aprovechó un tiro libre jugado sin perder tiempo y a los ST 43 min. sacó un derechazo soberbio que se metió en el ángulo de Marc-André Ter Stegen para el 3-1.









Pero Alemania no se quedó de brazos cruzados y no tardó en reaccionar. Emre Can abrió hacia la izquierda y dejó mano a mano a Younes, quien definió con categoría y firmó el 4-1 final.









El domingo a las 15, Alemania y Chile, que llega tras eliminar a Portugal por penales, decidirán quién se queda con la Copa Confederaciones en San Petersburgo. ¿Cuál de los dos se llevará el torneo previo al Mundial 2018?