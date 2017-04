Alfredo Berti fue presentado como director técnico de la Lepra

Este lunes por la tarde, Alfredo Berti fue presentado en la Posada Azul como el nuevo entrenador de Independiente Rivadavia, en remplazo de Martín Astudillo.El rosarino, de 45 años, llegó a Mendoza para tratar de sacar de la delicada situación en que se encuentra la Lepra en la tabla de los promedios en la B Nacional.Ex DT de Newell's y Aldosivi brindó una conferencia de prensa en el recinto leproso, donde dio a conocer su modalidad de trabajo y no pudo ocultar su deseo de sacar a flote al Azul del Parque.

"Me sedujo el club porque tengo muy buenas referencias y mis amigos me han hablado muy bien. Me gustó el desafío. Estamos en una situación delicada y con ganas de revertirla. Hay un buen plantel, quedan 16 fechas y cada una de ellas será muy importante", expresó Alfredo Berti ante los periodistas.

"Vengo siguiendo a la Lepra. Empezó bien el torneo y en esta última etapa no ha conseguido victorias y sí muchos empates. Estamos muy enfocados, conocemos el plantel y estamos muy ilusionados en que podemos revertir esta situación y dejar a Independiente en la B Nacional", agregó el santafesino de Villa Constitución.

"Nosotros necesitamos del apoyo de todos, de la dirigencia y la gente, y convencer al futbolista que vamos a revertir la situación. Vamos a poner un equipo competitivo", afirmó el orientador, que tendrá trabajando a su par a Diego Crosa, como ayudante técnico.

"Estamos en un ambiente que está muy competitivo, pero veo una oportunidad grande de dejar bien parado a Independiente Rivadavia. Trataremos de hacer un equipo que sea agresivo y que piense en el arco rival", finalizó el flamante nuevo DT de la Lepra.