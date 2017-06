Angelici, ¿se quedan Darío Benedetto y Ricardo Centurión?

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici aseguró este domingo por la noche que el técnico Guillermo Barros Schelotto le pidió "mantener al plantel campeón y traer dos o tres refuerzos de jerarquía", entre los que admitió que se encuentran el volante central Guido Pizarro y el defensor Paolo Goltz, ambos en el fútbol mexicano.

"Entre este lunes y el martes me reuniré con los representantes de todos los jugadores a los que se les vence el contrato para determinar los pasos a seguir, y eso incluye por supuesto a los de Darío Benedetto y Ricardo Centurión", avisó Angelici durante la fiesta de celebración del título que Boca organizó en el hotel Hilton de Puerto Madero.

"Guillermo me pidió mantener a este plantel campeón y traer dos o tres refuerzos de jerarquía. Me solicitó a Pizarro y Goltz, y no mucho más. Y en cuanto a Carlos Tevez, no se puede hacer nada hasta diciembre por una cuestión contractual", remarcó.

En cuanto a la intención de contratar al defensor de Rosario Central Javier Pinola, que finalmente eligió ir a River Plate, el titular 'xeneize' fue tajante. "El jugador tomó la decisión de ir a Núñez, según lo que me dijo su representante", confió.

Finalmente y respecto de las posibles salidas de futbolistas, Angelici explicó a la prensa que "todos los jugadores de Boca tienen una cláusula de rescisión. Por eso, si los vienen a buscar y ellos desean irse, yo no los voy a retener contra su voluntad", advirtió.