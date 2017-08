Ante Argentina: Suárez no y el flamante refuerzo de Boca sí

El director técnico del seleccionado uruguayo, Oscar Washington Tabárez, confirmó la lista de 25 futbolistas convocados para recibir el próximo 31 de agosto a su la Argentina por la 15ta. fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.



Por las bajas por lesión de los delanteros Abel Hernández y Luis Suárez, el "Maestro" citó por primera vez a Gastón Pereiro, figura del PSV de Holanda.



A su vez, el entrenador convocó a futbolistas que jugarán en la nueva Superliga: Martín Campaña y Gastón Silva (Independiente), Egidio Arévalo Ríos (Racing Club) y el flamante refuerzo de Boca Juniors Nahitán Nández.



Del fútbol uruguayo sumó a tres jugadores con pasado en nuestro fútbol: Cristian "Cebolla" Rodríguez (ex Independiente), Mathías Corujo (ex San Lorenzo) y Alvaro González (ex Boca Juniors).



La nómina que encabeza el goleador de París Saint Germain Edinson Cavani la integran: Fernando Muslera, Martín Silva y Campaña (arqueros); Diego Godín, Sebastián Coates, José María Giménez, Maximiliano Pereira, Silva, Martín Cáceres, Mauricio Lemos y Corujo (defensores).



Cristian Rodríguez, Nández, Arévalo Ríos, González, Mathías Vecino, Federico Valverde, Carlos Sánchez, Jonathan Urretaviscaya (debe cumplir una fecha de suspensión) y Nicolás Lodeiro (mediocampistas); Diego Laxalt, Pereiro, Cristhian Stuani, Cavani y Diego Rolán.



El plantel comenzará los entrenamientos el lunes 28 por la tarde en el complejo Celeste.



Uruguay recibirá a Argentina el jueves 31 de agosto en el estadio Centenario, y frente a Paraguay jugará el 5 de setiembre en el Defensores del Chaco de Asunción.