Aquella vez con Bielsa, en Quito, el único triunfo en Ecuador

"Argentina se clasificó al Mundial de Corea-Japón 2002", fue la noticia trascendente de aquel 15 de agosto de 2001. Varias jornadas antes, pero una conquista lograda en el mismo lugar donde hoy toda Argentina espera que se repita el acontecimiento: en la altura de Quito, frente al anfitrión Ecuador, al que la albiceleste le ganó 2 a 0 de la mano de Marcelo Bielsa como entrenador. Ese resultado no se repitió en las últimas tres visitas y hoy es el mismo objetivo que se persigue, de la mano de otro entrenador de "estos pagos" como es Jorge Sampaoli.

Aquella fue la única victoria en los 2.850 metros del escenario ecuatoriano, donde en la última visita el 1-1 no alcanzó para asegurar el pasaje a Brasil 2014 pero cortó las dos derrotas anteriores por 2-0 en camino a Alemania 2006 (con José Pekerman como DT) y Sudáfrica 2010 (con Diego Maradona en el banco).

Una clara muestra de lo que cuesta imponerse, más allá que hoy Ecuador tenga o no chances de clasificar. Claro, no es casualidad que ellos eligieran mudarse a Quito para jugar las eliminatorias y hasta amistosos o Copa América, porque antes la localía estaba puesta en Guayaquil, donde Argentina venció en el camino a Chile 1962 con una goleada por 6 a 3. Y donde ganó su otro partido en aquellas tierras en la primera presentación el 25/12/1947 por la Copa América, con un 2-0 que hoy valdría oro.

El recordatorio fue hacia atrás casi 70 años. Y al ir más lejos, a los primeros dos enfrentamientos ante aquel fútbol ecuatoriano que recién asomaba a la gran competencia continental, aparecen resultados que hoy son impensados, como el 6-1 argentino en 1941, con cinco goles del rosarino Juan Andrés Marvezzi (nació en el Salaíto y luego pasó a Tigre), en la Copa América de Chile; e irrepetibles como el 12-0 albiceleste en Montevideo, por la Copa América, el 22 de enero de 1942, cuando el Charro José Manuel Moreno (figura y antecesor de Maradona y Messi) gritó 5, Herminino Masantonio 4 y completaron Adolfo Pedernera y los rosarinos Enrique "Chueco" García (de Central) y el Portón de América Angel Perucca (de Newell's).

De aquella victoria por 2-0 con clasificación incluida al Mundial 2002 hoy no queda ningún jugador: los autores de los goles hoy son presidente (Juan Sebastián Verón, de Estudiantes) y otro ya incursionó como técnico (Hernán Crespo). Obviamente, tenía jugadores rosarinos: Walter Samuel y el Kily González como figuras del equipo del Loco Bielsa.

Tampoco se repiten nombres del 0-2 del 2005, pero sí aparecen del 0-2 del 2009: Otamendi y Messi en el equipo dirigido por Diego Maradona.

Hoy saldrán al campo de juego varios de los que estuvieron en el 1-1 (gol del Kun Agüero, de penal a los 4') del 11 de junio de 2013, con Alejandro Sabella como DT: Chiquito Romero en el arco, Mascherano (fue expulsado a los 87'), Di María, Banega, Biglia (entró a los 75') y, curiosamente, desde el banco de suplentes saltó a los 60' nada menos que Lionel Messi. ¿Alguien hoy puede imaginarlo afuera de los once? Imposible.