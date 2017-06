Argentina no pudo con Francia

En cumplimiento de la 2° fecha de la Zona C del World Rugby U20 Championship que se desarrolla en Georgia, el seleccionado argentino de Menores de 20 años Los Pumitas cayeron frente a Francia por un ajustado 26-25. El cotejo se desarrolló en el Avchala Stadium, en Tbilisi, y volverá a jugar el próximo jueves a las 8.25, frente a Sudáfrica. A las semifinales se clasifican los primeros de los tres grupos y el mejor segundo.





El comienzo de las acciones fue bastante parejo pero con un desarrollo alejado de los ingoales. El equipo nacional defendió con potencia y cuando atacó consiguió ganar muchos metros. La escuadra europea comtió algunas infracciones pero el pateador argentino falló en dos ocasiones. Argentina generó jugadas cerca de la zona roja del rival pero no las pudo concretar.





En plena situación defensiva, Daireaux interceptó una pelota, corrió y consiguió apoyar bajo los palos franceses. En la siguiente acción una tremenda pescada de Pulella que demostró una excelente destreza para meterse abajo. Al descanso se fue el conjunto argentino ganando por 7 a 3.





El arranque del segundo tiempo fue equilibrado y entretenido, y tras un line robado, Juan Daireaux se cortó y logró otro ensayo bajo los palos, lo que puso las cosas 14-3. Llegó el descuentro de Francia, tras la participación del TMO, que puso el marcador 14-8, y el cuerpo técnico nacional comenzó a mover el banco de los suplentes.





El elenco galo se vino con todo, y consiguió otro ensayo para superar a Argentina 18-14. Los argentinos no bajaron los brazos, y llegó el try del cordobés Oviedo. Era un final cerrado porque Los Pumitas estaban 19-18 arriba.





Sobre el epílogo, todo fue palo y palo, no se daban respiro y estaba para cualquiera de los dos. Primero fue un try con suspenso para los franceses, pero la recuperación de Los Pumitas fue buena, y aprovechó un par de penales para ponerse a tiro en el marcador. Pasó a ganar 25 a 21 a partir de un drop de Albornzo que llevó un poco más de tranquilidad, porque no estaba nada dicho.





A un minuto del final, Francia atacaba, hubo una infracción, pero el árbitro fue al TMO, y resultó una amarilla para Medrano por un tackle sin pelota. Los europeos buscaron jugar la ovalada al line out porque no había más tiempo, ganaron en la hilera, y llegó el momento del maul, que terminó con ensayo de Francia. Una lástima porque era la última situación del partido, que terminó con caída del elenco conducido por el rosarino Gastón Conde y el santafesino Maximiliano Bustos.









Síntesis





Argentina 25- Francia 26





Los Pumitas: Santiago Pulella, José Luis González y Alejandro Luna; Franco Molina y Marcos Kremer; Bautista Stávile, Agustín Medrano y Santiago Ruiz; Matías Sauze y Juan Daireaux; Luciano González, Teo Castiglioni, Félix Luna, Tomás Malanos (capitán) y Santiago Carreras. Entrenador: Gastón Conde.





Francia: Hassan Kolingar, Florian Dufour y Zakaria El Fakir; Florian Verhaeghe (capitán) y Mickael Capelli; Alexandre Roumat, Baptiste Pesenti y Charlie Francoz; Arthur Coville y Romain Ntamack; Gabriel Ngandebe, Alex Arrate, Théo Millet, Lucas Tauzin y Romain Buros.





Cambios en Argentina: Juan Castro por Santiago Carreras, Mayco Vivas por Alejandro Luna, Rodrigo Martínez por Santiago Pulella, Tomás Albornoz por Teo Castiglioni y Lucas Paulos por Santiago Ruiz.





Cambios en Francia: Tolofua por Millet, Cretin por Bonface, Dufour por Verhaeghe, Couilloud por Coville.





Primer tiempo: penal Ntamack, 35´ try Daireaux convertido por Carreras.





Segundo tiempo: 4´try Daireaux convertido por Daireaux, 11´ try Ngandebe convertido por Arrate, 19´ penal Arrate, 24´try Ugo Boniface, 27´ try Leonel Oviedo, 31´ penal Arrate, 35´ penal Carreras, 36´ drop Albornoz, 41´ try Mauvaka.