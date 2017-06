Argentina vs Brasil en Australia: hora y TV del debut de Sampaoli

El seleccionado argentino iniciará este viernes en Australia el tercer período desde que finalizó el Mundial de Brasil 2014 con un nuevo entrenador, Jorge Sampaoli, después de las sucesivas salidas de Gerardo Martino y Edgardo Bauza, y este hecho sin antecedentes en las últimas cuatro décadas será más influyente inclusive que el evento de turno, aunque este sea el superclásico sudamericano ante Brasil, que lo afrontará sin sus mejores elementos, mientras que el conjunto nacional contará con su capitán Lionel Messi.El partido, que se jugará en el estadio Melbourne Cricket Ground, se iniciará a las 7.05, de Argentina (20.05 de Australia), será arbitrado por el australiano Chris Beath y televisado por TyC Sports.Este será el 99no. enfrentamiento entre ambos seleccionados y los brasileños llevan ventaja de apenas un partido (37 triunfos a 36), con 25 empates, aunque en esta oportunidad ofrecerán ventajas en su formación ya que tres de las principales vértebras de su esqueleto futbolístico no viajaron a Melbourne: la estrella Neymar Junior y los probablemente dos mejores laterales del mundo, el derecho Dani Alves y el izquierdo Marcelo.Esto puede facilitar, en los papeles de la previa, el primer avance de esta nueva relación entre este grupo de la Generación Messi y su nuevo técnico, de Santa Fe como sus dos antecesores, pero solamente vinculado a la esencia del juego fluido, de posesión y presión alta de Martino, algo que es justamente lo que más les gusta interpretar a los miembros históricos de este plantel.De ellos, precisamente, habrá tres ausencias notorias como la del subcapitán Javier Mascherano, por lesión, Sergio Aguero y Ezequiel Lavezzi, estos dos últimos pura y exclusivamente por decisión de Sampaoli, un técnico que trajo a la selección no solamente un método comunicacional muy particular, sino también un variante a la hora de decidir las convocatorias, ya que citó al aparentemente 'proscripto' Mauro Icardi, que nunca fue tenido en cuenta por los dos técnicos que lo precedieron.La idea de Sampaoli, y de allí las particularidades de sus maneras de trasladar la idea a los medios y al hincha en general, o a los que "les interesa el juego", según expresó en un comunicado transmitido a través de la cuenta de twitter de AFA , se conocerá en forma más acotada durante las conferencias de prensa y con más amplitud en esos novedosos textos que editará su jefe de prensa personal, al que contrató de manera independiente para facilitar la interpretación de los contenidos que divulgará ante la opinión pública.La frase "Sampaoli es mejor que yo, porque sabe adaptarse a las distintas situaciones de juego que le presentan los rivales", ofrecida hace un par de semanas por uno de sus referentes como lo es Marcelo Bielsa (el otro más admirado por él es también de Rosario, César Menotti), se vio rápidamente reflejada en estas primeras horas de trabajo en la selección, ya que los entrenamientos fueron de la mano con su discurso.Sin embargo Sampaoli es consciente de que, sobre todo en este momento, la idea necesita imperiosamente de resultados, y por eso se apresuró en advertir que estos dos amistosos (el próximo martes 13 esperará que la suerte también lo acompañe ante Singapur, desde las 9.05 de Argentina) serán el tubo de ensayo del que tendrá que emerger el equipo que consiga la mejor puntuación frente a Uruguay, el 31 de agosto en Montevideo, donde se empezarán a jugar, en un reducido de cuatro encuentros, las chances argentinas de ir al Mundial de Rusia 2018.Por eso desarrollar la idea y mancomunarla con los resultados, tal como le sugirió dos semanas atrás el propio Secretario de Deporte de la Nación, el ex futbolista Carlos Mac Allister, en diálogo con Télam, no parece una tarea sencilla de llevar a cabo ante la escasez de tiempo para trabajar de que dispondrá hasta entonces.Sampaoli es consciente de eso y por eso en sus primeros bosquejos de equipo avanzó con fuerza sobre la idea de arrancar el dibujo táctico con tres defensores, algo que necesita de buenos intérpretes no solamente en cuanto a líbero y stoppers se refiere, sino fundamentalmente a los carrileros y su capacidad de repliegue para que a la hora de defender ese trío se transforme en quinteto.La otra posibilidad que manejó fue la de resguardarse en las mayores seguridades que ofrece la línea de cuatro, por lo que fue mutando con distintos sistemas de un día para otro en las prácticas desarrolladas en Melbourne, pasando por un inicial 3-4-2-1 para seguir con un más 'común' (en los últimos tiempos) 4-3-2-1 y continuar con un poco habitual 3-3-3-1.Pero más allá de estos números, los que realmente importarán para los cuatro últimos juegos que se avecinan por eliminatorias ante Uruguay, Venezuela, Perú y Ecuador (el primero y el último como visitante), serán para el seleccionado argentino los que arrojen los resultados que obtenga. Si estos no dan, poco valor tendrán los anteriores."Vamos a salir campeones del mundo en Rusia", vaticinó su antecesor inmediato Bauza poco antes de abandonar el cargo acuciado por los malos resultados. Hoy por hoy, las pretensiones de juego que Sampaoli le quiere insuflar al equipo son así de osadas, pero las otras, las que le impone la necesidad inmediata, son mucho más módicas: con ir al Mundial, por este año alcanza. Después, en 2018 se verá.: Sergio Romero; Jonatan Maidana, Nicolás Otamendi y Gabriel Mercado; José Luis Gómez, Lucas Biglia y Éver Banega; Lionel Messi, Paulo Dybala y Ángel Di María; Gonzalo Higuaín. DT: Jorge Sampaoli.Weverton; Fagner, Thiago Silva, Gil y Filipe Luis; Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto y Willian; Philippe Coutinho y Gabriel Jesus. DT: Tité.Árbitro: Chris Beath (Australia). Sus compatriotas Nathan MacDonald y Paul Cetrángolo serán los asistentes y Peter Green el cuarto juez.Estadio: Melbourne Cricket Ground (capacidad para 100.000 espectadores).Hora de comienzo: 7.05 de Argentina ( 20.05 de Australia).Televisa: TyC Sports.