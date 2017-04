Arrancó la venta de entradas para Godoy Cruz-River Plate

precios.jpg



En estos tiempos de vacas flacas, poder ir a ver un partido de fútbol representa un gasto elevado para los golpeados bolsillos de los hinchas mendocinos. Pero la pasión todo lo puede, y el sentimiento hacia la camiseta no tiene precio. Si no, que lo digan los simpatizantes de Godoy Cruz y River, que deberán abonar entradas que, en algunos casos, son más caras de lo permitido por AFA En medio de una gran expectativa, el Tomba recibirá al Millo el próximo domingo, desde las 20.15, en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la 18ª fecha de Primera División, y el encuentro contará con la presencia de los hinchas visitantes (como ya ocurrió contra San Lorenzo) en lo que han sido casos positivos desde la prohibición de "visitantes" de mediados de 2013.El club bodeguero confirmó los días y horarios para la venta de entradas para la parcialidad millonario, y además comunicó el canje de tickets para el pueblo godoicruceño.La dirigencia de Godoy Cruz le reservó diez mil populares y cuatro mil plateas cubiertas para los hinchas de River. El dato curioso es que las localidades se venden a un precio mayor al permitido por la Asociación del Fútbol Argentino.Los simpatizantes que deseen ir a la popular Norte deberán desembolsar 300 pesos, 100 más de lo estipulado por AFA. Esto ya lo hizo el club tombino en septiembre del año pasado, cuando Boca Juniors visitó Mendoza y se fijaron los mismos valores. En aquel entonces, la AFA multó a Godoy Cruz, pero según supo NA, la cifra fue menor a la diferencia obtenida por el recargo en el valor de las entradas.Las entradas para personas con discapacidad se entregarán el día viernes a las 9 en la sede del club, con DNI y Certificado del Discapacidad.La pasión por la camiseta todo lo puede y no sabe de gastos. Y como dice la canción de la tribuna: "¡En las buenas y en las malas, siempre te vengo a alentar!"