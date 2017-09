Así explicó Gallardo la derrota

El entrenador de River Plate , Marcelo Gallardo, admitió este sábado tras la derrota en el superclásico amistoso ante Boca 1 a 0 en San Juan que "no hubo fluidez en el partido y un error se pagó caro"."No tuvimos juego, fue un partido chato, y si no te encontrás desde el juego no hay mucho análisis para hacer", dijo Gallardo en conferencia de prensa en el estadio Bicentenario de San Juan.Según el entrenador "no hubo diferencia entre un equipo y otro, simplemente la ventaja estuvo en el resultado".River sufrió la ausencia del delantero Lucas Alario, recientemente adquirido por Bayer Leverkusen, de Alemania, y en ese sentido Gallardo expresó: "se está viendo cuáles son las variantes que tenemos para suplir su calidad"."Necesitamos respuestas inmediatas y esperamos que de cara a los próximos partidos nos encontremos mejor", concluyó Gallardo.