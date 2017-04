Así le fue a los Spurs de Ginóbili en el primer partido de los play offs

San Antonio Spurs (1-0), con el ingreso de Emanuel Ginóbili, superó con claridad a Memphis Grizzlies (0-1), por 111 a 82, para adelantarse en la serie de cuartos de final que ambos equipos animan por la Conferencia Oeste de la NBA de Básquetbol.El partido jugado en el estadio AT&T Center de San Antonio contuvo la siguiente progresión: Spurs 25-30, 52-49, 84-64 y 111-82. El segundo cotejo se celebrará en el mismo escenario, este lunes, a partir de las 23.30 hora argentina.El bahiense Ginóbili no tuvo demasiada participación para el conjunto de Gregg Popovich, a causa de un involuntario golpe que sufrió de parte de Zach Randolph, que le ocasionó una molestia en uno de sus pómulos (terminó el juego con un moretón).El escolta zurdo, de 39 años, actuó durante 13 minutos, al cabo de los cuales no anotó (falló dos tiros dobles y otros tantos desde más allá de la línea de 6.75 metros), tomó 3 rebotes, repartió 2 asistencias y propició un recupero.La máxima figura del quinteto texano resultó, una vez más, el alero Kawhi Leonard, quien culminó con una planilla de 32 puntos (10-11 en dobles, 1-3 en triples, 9-9 en libres), 5 asistencias, 3 rebotes y 2 robos.También hubo una destacada producción del ala pivote LaMarcus Aldridge, responsable de 20 tantos y 6 rebotes.En los Grizzlies lo mejor lo aportó el interno catalán Marc Gasol, quien concluyó con 32 unidades (8-15 en dobles, 3-3 en triples, 7-7 en libres), 5 rebotes, 2 pases gol y 2 bloqueos.Luego de un arranque furioso del quinteto visitante (que ganaba por 22-9 cuando transcurrían 7 minutos de juego), San Antonio empezó a recortar diferencias apostando a la dinámica de Leonard más la potencia de Aldridge.Memphis soportó los embates del conjunto local, apoyándose en la mano del menor de los hermanos Gasol (25 puntos en el primer tiempo) y en la del base Mike Conley (11 tantos). Por eso y porque no tuvo fluidez en el funcionamiento, San Antonio se fue apenas arriba por tres (52-49), tras los primeros 24 minutos.Pero el panorama cambió drásticamente en el segundo tiempo, cuando los Spurs defendieron con intensidad, 'secaron' a un rival que empezó a fallar sistemáticamente y extrajeron una diferencia de 20 (84-64), al cerrarse el tercer capítulo.El último cuarto, jugado casi íntegramente por valores alternativos, le permitió al elenco local redondear un sólido éxito en un partido que -en algún momento- asomó bastante complicado.En otro comienzo de llave, pero por la Conferencia Este, el campeón vigente, Cleveland Cavaliers (1-0) tomó la iniciativa, tras un angustioso triunfo por 109-108 ante Indiana Pacers (0-1).El astro LeBron James fue la figura del ganador, con una planilla de 32 puntos y 13 asistencias.En tanto, en Canadá, Milwaukee Bucks (1-0) tomó ventaja de localía y se impuso como visitante a Toronto Raptors (0-1), por 97-83.El pivote que juega bajo bandera griega, Giannis Antetokounmpo, marcó 28 puntos, capturó 8 rebotes y repartió 3 asistencias para convertirse en la figura principal del equipo ganador.Este domingo se enfrentarán Washington Wizards-Atlanta Hawks y Boston Celtics-Chicago Bulls, por la división Este, mientras que por el Oeste se medirán Golden State Warriors-Portland Blazers y Houston Rockets-Oklahoma City.