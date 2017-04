Así saldrá a jugar la Albiceleste frente a la Roja en cancha de River

En el predio que la AFA tiene en Ezeiza, Bauza anunció quienes serán los once futbolistas que saldrán este jueves al campo del Monumental para enfrenar a Chile. "El equipo va a ser Romero, Mercado, Otamendi, Rojo, Mas; Mascherano, Biglia; Messi , Agüero, Di María e Higuaín".De esta manera, el Patón confirmó la presencia del delantero del Manchester City inglés y no la de Ever Banega, el otro gran candidato a cubrir el puesto ante la lesión de Dybala. "A Agüero lo veo bien, es el que mejor está", aseguró.

Precisamente, el entrenador nacional también habló sobre la situación del jugador de la Juventus. "Dybala no va a jugar ni irá al banco contra Chile. Estamos trabajando para ver si puede llegar a jugar en Bolivia", comentó.

Otras frases relevantes de Bauza:

- "¿La verdad? No me interesan las formas. Quiero ganar y punto. Y creo que tenemos jugadores como para hacerlo".

- "Quiero ganar; y para ganar hay que jugar mejor que el rival. Tenemos jugadores para lograrlo".

- "Ojalá que defensivamente podamos tener un partido como contra Colombia, pero Chile es diferente".

- "No es nuevo el puesto para Rojo: siempre mucho ahí y en su club jugó el 80% de los partidos como marcador central".

- "Esta fecha es importante para todos. Le doy importancia a los dos partidos porque el que sume mejor se va a acomodar"

- "Vamos a jugar con un rival directo, sabiendo las dificultados que podremos tener".

- "Siempre he sido optimista y le tengo mucha confianza a los jugadores de Argentina, creo que vamos a clasificar"