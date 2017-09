Así se jugarán los cruces del repechaje entre Argentina y Kazajistán

Embed Tweets by CopaDavis

El bahiense Guido Pella enfrentará al local Mikhail Kukushkin en el primer punto de la serie al mejor de cinco que animarán desde este viernes y hasta el domingo la Argentina y Kazajistán, en la ciudad de Astaná, por el Repechaje en el que estará en juego una plaza en el Grupo Mundial 2018 de la Copa Davis.Pella, ubicado en el puesto 73 del ranking mundial de la ATP, abrirá la serie a las 3 de la madrugada de este viernes ante Kukushkin (78), la mejor raqueta de los kazajos, y a continuación saltarán a la cancha en el estadio National Tennis Centre el argentino Diego Schwartzman (28) y el local Dmitry Popko (196), según lo determinó el sorteo efectuado este jueves en Astaná.La serie continuará el sábado desde las 5 con el punto de dobles, para el cual el capitán argentino Daniel Orsanic designó a dos debutantes y especialistas, el tandilense Máximo González (209) y el porteño Andrés Molteni (48 en el escalafón de duplas), mientras que el conductor del equipo local, Dias Doskarayev, anunció a Kukushkin junto a Aleksandr Nedovyesov (235).La serie concluirá el domingo desde las 5 con los cruces entre los mejores tenistas de cada país (de acuerdo al ranking mundial), es decir Schwartzman ante Kukushkin, en el único partido de la serie que tiene antecedentes, ya que el Peque lo venció el año pasado en el ATP 250 de Winston Salem.El último punto lo jugarán, siempre y cuando la serie no esté definida antes, Pella y Popko, cuya designación llamó la atención ya que carece de experiencia, pero los dos partidos que jugó los ganó, este año en la victoria sobre China por 4-1 que le permitió a los kazajos tener la chance de jugar el Repechaje.Argentina, actual campeón de la Copa Davis, tras la histórica victoria del 27 de noviembre del año pasado en Zagreb sobre Croacia por 3-2, quedó en situación de revalidar su plaza en el grupo de elite tras la derrota que sufrió en febrero de este año ante Italia (3-2) en la serie jugada en el Parque Sarmiento, en la Capital Federal.El equipo argentino se presentará en Astaná debilitado por las ausencias de Juan Martín Del Potro, Leonardo Mayer y Federico Delbonis, los dos primeros porque decidieron que no volverán a jugar la Davis, y el azuleño por una lesión en la cadera, y tampoco se pudo contar con otros tenistas de segunda línea como Horacio Zeballos, a quien que no le interesa jugar mientras esté Orsanic, y Carlos Berlocq, descartado por el propio capitán.En ese contexto, el número uno del equipo será el Peque Schwartzman, acompañado por un tenista muy confiable como el bahiense Pella, único que jugó las cuatro series de 2016 en las que Argentina logró el ansiado título, ya que estuvo en Gdansk (Polonia), Pesaro (Italia), Glasgow (Gran Bretaña) y Zagreb (Croacia), y una pareja de dobles.Los kazajos, en tanto, no tendrán a Andrey Golubev (ex 33 del mundo en 2010 y casi al borde del retiro), de manera que será Kukushkin el único que estuvo presente en el único enfrentamiento entre la Argentina y Kazajistán, que fue en julio de 2011, con victoria de los albicelestes por 5-0 en una serie jugada en el estadio Mary Terán de Weiss, en Villa Soldati, por los cuartos de final del Grupo Mundial de ese año.El ganador de la serie entre Argentina y Kazajistán jugará el año próximo en el Grupo Mundial, mientras que el perdedor descenderá a las zonas continentales.