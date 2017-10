Atención Huracán: el Cruzado busca técnico

La falta de puntos en los primeros cuatro partidos y un clima hostil con los hinchas desencadenó la renuncia indeclinable de Juan Carlos Bermegui como entrenador del Deportivo Maipú El Cruzado sumó 2 puntos de 12 en juego, y entre los que dejó en el camino calaron hondo los que perdió como local en el clásico departamental con Gutiérrez. Pese a que el Dépor mereció el triunfo, no lo logró y los reclamos no tardaron en llegar.La derrota de este miércoles 3 a 2 ante Unión en el estadio San Juan del Bicentenario sentenció el fin del trabajo del cuerpo técnico.Pero este domingo a las 16.30 el Botellero recibe a San Lorenzo de Alem y debe buscar un conductor a la brevedad. La opción más fuerte es la de Carlos Sperdutti como DT, quien estaría acompañado por Enzo Imbesi como ayudante de campo. Esta dupla suena fuerte desde antes de la salida de Bermegui en la conducción.Pero hay otro adiestrador que gusta a la dirigencia y tiene grandes chances de arribar al Rojo. Se trata de Sergio Busciglio, actual entrenador de Huracán de San Rafael en el Federal B.El Globo sanrafaelino es uno de los líderes de la categoría, con una gran campaña. Además el DT ha tenido torneos destacados en Atlético San Martín anteriormente.El jueves, el plantel maipucino se movió por la tarde en San Antonio, bajo las indicaciones de los profes Fabricio Failla y Daniel Nievas, de divisiones inferiores. Quien ya puede ser tenido en cuenta para estar entre los once es el experimentado defensor Walter García, recuperado físicamente.