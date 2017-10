Barcelona visita al Atlético Madrid con un Messi en alza

El crack rosarino generó el martes pasado elogios de manera unánime luego de su destacada actuación en Quito con los tres goles que marcó en el triunfo del seleccionado argentino ante Ecuador por 3 a 1 y que resolvió la clasificación a la próxima copa del mundo cuando la Argentina estuvo al borde de la eliminación.





Messi, quien alcanzó los 21 goles en Eliminatorias Sudamericanas e igualó la marca del uruguayo Luis Suárez, intentará mantener el nivel, que usualmente exhibe en Barcelona, ante Atlético Madrid de Diego Simeone quien también alabó al número diez en la conferencia de prensa previa al partido: "Tuvo la noche que todos los argentinos querían y le pedían y, para aquellos que no confiaban en él, demostró que es el mejor del mundo".





El capitán del seleccionado argentino es el máximo artillero de la liga española con 11 goles y sus conquistas fueron decisivas para que Barcelona se posicione como líder del certamen con puntaje ideal.





En tanto, Atlético Madrid, con Ángel Correa y Nicolás Gaitán entre los convocados, reúne 15 puntos. La previa del partido encontró una polémica en el medio con el estado del campo de juego del Wanda Metropolitano, el nuevo estadio de Atlético Madrid, que no está en buenas condiciones. "Cuando te invito a comer a mi casa te ofrezco a comer lo que tengo, con mi plato y mi mantel. No te digo cómo tengo yo que comer en tu casa, si con un plato cuadrado o no", dijo Simeone en conferencia de prensa.





El resto de los partidos de este sábado son: Athletic Bilbao-Sevilla (Joaquín Correa, Gabriel Mercado, Éver Banega, Guido Pizarro, Franco Vázquez y Walter Montoya); Getafe-Real Madrid y Alavés-Real Sociedad (Gerónimo Rulli).





Domingo: Eibar-La Coruña; Girona-Villarreal (Mariano Barbosa y Leonardo Suárez); Málaga-Leganés y Betis (Germán Pezzella)-Valencia (Ezequiel Garay). Lunes: Las Palmas (Leandro Chichizola, Jonathan Calleri y Hernán Toledo)-Celta (Gustavo Cabral).





La fecha se inició con el empate sin goles entre Español y Levante, en Barcelona.

Posiciones: Barcelona 21 puntos; Sevilla 16; Valencia y Atlético Madrid 15; Real Madrid 14; Betis 13; Leganés 11; Real Sociedad, Villarreal y Levante 10; Espanyol 9; Celta, Getafe, Bilbao 8; La Coruña 7; Girona, Las Palmas y Eibar 6; Alavés 3; y Málaga 1.



El rosarino Lionel Messi, gran responsable de la clasificación del seleccionado argentino al Mundial de Rusia 2018, buscará este sábado coronar una semana inolvidable cuando el líder Barcelona enfrente como visitante al Atlético Madrid de Diego Simeone, en partido por la octava fecha de la Liga española, desde las 15.45, hora argentina.