Batistuta, a calzón quitado

El histórico goleador confesó que "deberían darle tranquilidad al Patón para que él pueda dirigir hasta el final de las Eliminatorias.

"Yo escuché a varios dirigentes decir que es el entrenador de la Selección, pero dicen después que deben reunirse con él. Si es el DT, para qué se tienen que juntar, me pregunto. Se está manejando mal el tema, es desprolijo", afirmó en una nota que le concedió a TyC Sports.

Batistuta cree que "Bauza debería seguir más allá que no está jugando bien" la Selección y manifestó que "debería hacer cambios para ganar y convencernos que se merece este lugar".

Consultado sobre Jorge Sampaoli , su posible sucesor si deciden reemplazarlo, manifestó que "es un buen entrenador", aunque sostuvo que "no es lo mismo dirigir al jugador chileno que al argentino". Además, reveló que hace poco ingresó al vestuario de la Selección: "Entré y la mitad me dio pelota y la mitad no. Me hubiera gustado que me saluden todos, pero quizás fue un tema generacional".