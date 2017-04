Bauza no se arrepiente "de nada" y habló de Messi y Mascherano

El ex director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, afirmó que tanto Lionel Messi como Javier Mascherano no lo condicionaron por la citación de un futbolista, con el delantero Mauro Icardi, de alto perfil mediático e involucrado en una historia sentimental con la ex esposa de "Maxi" López, Wanda Nara, como referencia.

"Jamás, ningún jugador hizo un reproche. Soy un agradecido a los jugadores, se brindaron, estuvieron sin problemas, a veces sin dormir y nunca pusieron un pero. Con Icardi estuve y sabía, y sabe, que si era el director técnico podía ser citado. Nadie me dijo nada por Icardi ni por nadie", resaltó el ex defensor de Rosario Central.

Bauza, quien apuntó que todavía no pudo comunicarse con Messi en su despedida, aceptó que su "nivel de exposición" ante los medios de comunicación quizás le jugó "un poco en contra", y afirmó que tiene pendiente un encuentro con Diego Maradona, quien lo criticó por su intención de convocar a Icardi.



Además, admitió que hubiese preferido "otra forma" de haberse enterado sobre su salida del equipo; en tanto que, ante la posibilidad de que Jorge Sampaoli sea su sucesor en el cargo, dijo: "En caso que asuma va a tener dos partidos amistosos, algo que no tuve, y podrá inculcar su idea para trabajar. Su historia lo avala, le deseo lo mejor, tiene capacidad y experiencia a nivel de Selección".