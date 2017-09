Benedetto podría hacer la gran Alario

El entrenador de Boca , Guillermo Barros Schelotto, reconoció este jueves que si llega una oferta de Europa por Darío Benedetto él no pondrá obstáculos si el futbolista tiene intenciones de marcharse."Si viene una oferta importante de un club de Europa, el Pipa lo va a pensar. Debemos ser abiertos y dejar que él decida desde lo deportivo y también lo haga Boca desde lo económico", confesó.En conferencia de prensa, Guillermo remarcó que el jugador resignó un mejor contrato como el que tenía en México para venir a Argentina y sostuvo que "desde el lado del cuerpo técnico podrá decidir con toda tranquilidad si llega la propuesta".Barros Schelotto anticipó que para enfrentar a Vélez el sábado, "seguramente sea el mismo equipo" que ante Godoy Cruz, aunque recién lo confirmará este viernes porque hoy no pudo realizar una práctica de fútbol por la lluvia.El entrenador se mostró "feliz" porque la institución tiene "tantos convocados en las selecciones y ese reconocimiento es muy bueno"."Más allá de este arranque con tres victorias consecutivas, tenemos algunos aspectos a mejorar: ser más protagonistas en los 90 minutos, manejar más la pelota y tratar de doblegar al rival durante todo el partido y no por momentos", expresó.Guillermo reconoció que "no es fácil estar tanto tiempo en el primer puesto", en referencia al liderazgo que Boca tuvo durante gran parte del torneo anterior y este arranque de la Superliga Con una formación que sale casi de memoria, el entrenador dijo que "hay que tratar que se mantengan motivados los suplentes porque en el fútbol muchos de ellos terminan definiendo partidos, a veces".