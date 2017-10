Berizzo desestimó la posibilidad de dirigir la Selección de Chile

"No soy un hombre de un doble discurso. Voy a cumplir el contrato que tengo con el Sevilla. No quiero formar parte de una especulación", respondió Berizzo, de 46 años y ex DT de O''Higgins del 2012 al 2014, con el que ganó el Apertura 2013 y la Supercopa de Chile 2013, ante una consulta sobre las informaciones que le señalan como futuro seleccionador de la Roja.





En conferencia de prensa, el también ex técnico de Estudiantes de la Plata y Celta de Vigo lamentó la eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018 por su amigo Pizzi, que renunció como técnico del combinado chileno, y reflexionó sobre las eliminatorias de clasificación mundialistas.





"Son fechas de mucho desgaste en lo emocional para los internacionales" y "para los argentinos sobre todo", que "ahora se podrán desquitar", después de asegurar su participación en el campeonato del mundo, analizó el ex futbolista de Newell''s, River; Atlas de México; Olympique de Marsella de Francia; Celta y Cádiz.





Este sábado, como técnico, Berizzo enfrentará, en el estadio de San Mamés, al Athletic Bilbao, por la Liga Española, partido para el que no convocó a sus compatriotas Gabriel Mercado y Ever Banega, recién llegados a Sevilla de sus compromisos con el seleccionado argentino ante Perú y Ecuador.

