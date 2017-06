Boca festejó el título venciendo a Unión de Santa Fe

Realmente la producción de Unión en la segunda parte del torneo fue paupérrima, una campaña de descenso, que no fue tal porque llegó a esta temporada con un colchón de puntos muy importantes como para estar tranquilo en ese sentido. Pero si nos remitimos a los números, en lo que va del 2017, el Tate jugó 16 partidos, ganó dos, empató cuatro y perdió 10. Es decir que apenas sumó 10 puntos sobre 48 en juego con una eficacia del 20,8%.





Pero además, en estas 16 fechas pasaron por el banco rojiblanco tres entrenadores, Juan Pablo Pumpido, Pablo Marini y Eduardo Magnín y ninguno de ellos pudo ofrecer respuestas satisfactorias, en este sentido habría que excluir a Magnín que apenas dirigió de manera interina dos encuentros que fueron ante Patronato y Boca.





Obviamente que los entrenadores tienen una parte de responsabilidad, pero la mayor está por el lado de los directivos a la hora de armar este plantel y a los jugadores obviamente que salvo en la primera mitad del certamen, después hicieron casi todo mal. En pocos meses Unión dilapidó un capital de puntos que le puede costar caro en un futuro. Pero además, lejos de potenciar a algunos futbolistas los fue disminuyendo. Encima llegó al final del torneo, con un equipo remendado y jugadores no habitualmente titulares. De allí se pueden explicar las ultimas tres derrotas consecutivas.





A la hora de hacer un balance de los 90' en la Bombonera se podrá decir que terminó siendo digno lo de Unión teniendo en cuenta que ya a los 11' perdía el partido y muchos podían imaginar un resultado catastrófico. Pero eso no sucedió, por lo cual hasta el pitazo final se ilusionó con llegar al empate, no tanto por lo futbolístico como sí por la escasa diferencia en el marcador. Pero eso no sucedió y Boca terminó ganando con total justicia el partido.





El gol tempranero conquistado por Darío Benedetto le permitió a Boca manejar el trámite de juego, más allá de que Unión planteó un primer tiempo en el que por momentos jugó de igual a igual. Pero fue más por un quedo del elenco xeneize que por méritos del Tatengue. Aún así el equipo conducido por Eduardo Magnín se adelantó en el campo y merodeó en un par de ocasiones el arco del local.





De arranque el que más insinuaba era el conjunto campeón, pero sin generar demasiado peligro, hasta que a los 11' llegó el error de Matías Castro quien quiso despejar un pase atrás y la pelota rebotó en la cabeza de Cristian Pavón. La misma derivo en Benedetto quien ingresando por el costado derecho hizo pasar de largo a Castro y desde un ángulo sesgado remató de derecha para concretar la apertura del marcador.